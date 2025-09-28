Vijay Rally Stampede Deaths: CM rinde homenaje, conoce a personas tratadas en Hospi







El primer ministro de Tamil Nadu, Mk Stalin, se apresuró a Chennai a Karur e interactuó con los médicos en el tratamiento que se brindó a las personas heridas en la estampida en el rally del actor Vijay el sábado, y los consoló y se aseguró de la mejor atención.

Pagar tributos florales a los muertos, Stalin, habló con las afligidas familias y dijo que la angustia causada por los lamentos de los parientes de los asesinados en la estampida y sus lágrimas no se han ido de su corazón.

El CM llegó a Karur desde Chennai después de la medianoche. Las autoridades anunciaron números de línea de ayuda para llegar a la servicio de la oficina de recolección del distrito de Karur (04324 256306 y WhatsApp 7010806322).

