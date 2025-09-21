Vijay golpea a DMK por restricciones a las reuniones políticas







El actor y el fundador de Tamaga Vettri Kazhagam (TVK) Vijay, el sábado, arremetieron el fallo Dmk Por supuestamente imponer numerosas condiciones para sus reuniones políticas y preguntó si el gobierno se atrevería a imponer tales condiciones durante las visitas del primer ministro o el ministro del Interior.

Dirigiéndose a una manifestación masiva en Puthur, dijo que el gobierno restringió su libre circulación e incluso recurrió al poder interrumpido. «CM señor, ¿impondrá condiciones durante la visita del primer ministro y el ministro del Interior, o interrumpirá el poder como lo hace con el TVK? Se me imponen numerosas restricciones. No puedo mover mis manos», dijo Vijay.

«¿Por qué me imponen condiciones que quieran conocer a la gente? ¿Cuál es su intención? Déjame decirte nuevamente, el concurso en 2026 es solo entre el TVK y el DMK», dijo y trató de saber de los cuadros de su partido si querían que la regla DMK continuara o deseara que el TVK llegue al poder. La multitud gritó «TVK, TVK».

El líder de TVK alegó que el cable del orador fue cortado durante su discurso en el Turuchir ellos Reunión, mientras el poder se interrumpió en Ariyalur, donde solo pudo hablar durante tres minutos en sus reuniones políticas.

2026

Año en el que el líder de TVK Vijay estará disputando

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente