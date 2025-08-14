Vietnam se sorprendió al ver a 37 jugadores indonesios jugando en el extranjero

VIVA – Los medios vietnamitas, Thanh Nien, se sorprendieron por los últimos hechos sobre el fútbol indonesio. En su informe, revelaron que había 37 jugadores indonesios que estuvieron activos en el extranjero esta temporada.

«Estadísticas impactantes en el fútbol indonesio, hay 37 jugadores en el extranjero», escribió Thanh Nien.

Los medios de comunicación consideran que esta es una nueva historia para Indonesia, especialmente en términos del número de jugadores de la diáspora repartidos en varios países. No solo en el sudeste asiático, los jugadores rojos y blancos también se extendieron al continente estadounidense.

«El fútbol indonesio registra un récord histórico cuando hay 37 jugadores en el extranjero con la mayoría de los jugadores naturalizados y varios jugadores locales que tienen una carrera en el sudeste asiático», continuó el informe.

De los 37 jugadores, 22 de ellos jugaron en Europa, con la liga holandesa se convirtió en un destino favorito. Hay 10 nombres que están en la competencia del estado de los molinos de viento.

Sin detenerse allí, los jugadores indonesios también penetran en los mercados sudamericanos y norteamericanos. Maarten Paes defendió al FC Dallas en MLS, mientras que Welber Jardim, un jugador de 18 años, jugó para el equipo gigante brasileño, Sao Paulo.

En Asia, la Liga de Malasia, Singapur, Tailandia, Camboya, a Japón, se convirtió en el puerto profesional de varios empleados de Garuda. Muchos de ellos incluso se convirtieron en el pilar principal del club. Por ejemplo, Mees Hilgers quienes han registrado 132 apariciones para FC Twente en todas las competiciones, incluido el nivel europeo.

La aventura también continúa a la serie italiana A. Emil Audero fue prestada por Cremonese de Como, mientras que Jay idzes Reclutó a Sassuolo de Venezia, incluso inmediatamente se convirtió en uno de los jugadores más caros del club.

Además, los talentos jóvenes que se predicen también pueden fortalecer Equipo nacional Indonesia en el futuro. Llámalo Matthew Baker en la ciudad de Melbourne y Noha Pohan Simangunsong con NAC Breda U-15.

Aun así, todavía hay varios jugadores de ascendencia indonesios que están siguiendo una carrera en el extranjero, pero el estado administrativo no está claro.

Lista de 37 jugadores indonesios en el extranjero esta temporada:

Dean James

Nathan Tjoe-A-on

Eliano Reijnders

Emil Daring

Maarten paes

Mees Hilgers

Justin Hubner

Calvin Verdonk

Kevin Diks

Ivar Jenner

Joey Pelupessy

Marselino Ferdinan

Ragnar el oratmango

Ser romeny

Jay idzes

Sandy Walsh

Ramadhan Sananta

Asnawi mangkualam

Shayne Pattynama

Pratama Arhan

Dion Markx

Tim Beypens

Rycredo es una colina

Amar Rayhan Brkic

Luke Xavier Keet

Alif Kusuma

Jardín soldado

Matthew Baker

Timothy Baker

Sulthan Zaky

Cyrus Margono

Noha Pohan

Eizar Jacob Tanjung

Lucas Raphael Lee

Elkan Baggott

Nicholas Gunawan

Kelvin Derek Susianto Bird