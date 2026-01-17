Vietnam llega a las semifinales de la Copa Asiática Sub-23 2026, la dulce historia de la selección de Indonesia hace 2 años es solo un recuerdo

Yeda, VIVA – equipo nacional de vietnam Sub-23 asegura el pase a semifinales Copa Asiática Sub-23 2026 tras lograr una dramática victoria sobre los Emiratos Árabes Unidos (EAU) por 3-2 en la prórroga. Este feroz partido confirmó el acero mental y la excelente condición física del joven equipo de los Golden Star Warriors en la fase eliminatoria del torneo.

El partido estuvo igualado desde los primeros minutos. Vietnam y los Emiratos Árabes Unidos intercambiaron ataques hasta que el tiempo reglamentario terminó en empate. Sin embargo, la superioridad física y la disciplina de Vietnam en el juego marcaron la diferencia en la prórroga. Dos goles cruciales en la prórroga aseguraron que Vietnam se asegurara la victoria y el billete entre los cuatro primeros.

El técnico vietnamita destacó el factor forma física como la clave del éxito de su equipo. Vietnam se considera capaz de mantener la intensidad del juego hasta el último minuto, algo muy decisivo en un partido de alta tensión como es el de los octavos de final de la Copa Asiática Sub-23.

Selección de Indonesia Sub-23 vs Corea del Sur Sub-23

El éxito de Vietnam plantea un contraste con Selección Nacional de Indonesia Sub 23. En la edición de 2024 de la Copa Asiática Sub-23, Garuda Muda alcanzó con éxito las semifinales e hizo historia al terminar entre los cuatro primeros. Sin embargo, en la edición de 2026, Indonesia no logró avanzar a la ronda final, por lo que no pudo repetir sus impresionantes logros de hace dos años.

La ausencia de Indonesia en las semifinales significa que Vietnam es ahora uno de los representantes del sudeste asiático que mantiene su existencia en el nivel de élite asiático. Este logro también recuerda al público que Vietnam sigue siendo una fuerza constante en el grupo de jóvenes, especialmente en los principales torneos de la AFC.

Con un billete para las semifinales en la mano, Vietnam Sub-23 busca ahora la oportunidad de llegar más lejos. Si se mantiene su sólida actuación y su gran resistencia, no es imposible que vuelva a alcanzar el éxito como en ediciones anteriores, además de confirmar el dominio del Sudeste Asiático en la Copa Asiática Sub-23 de 2026.