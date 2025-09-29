Vietnam evacúa miles y cierra los aeropuertos mientras el tifón Bualoi toca tierra







Vietnam evacuó a miles de personas de sus provincias centrales y del norte el domingo como Burbuja de tifón Corrió hacia el país más rápido de lo esperado y tocó tierra en las primeras horas del lunes. La tormenta llegó a tierra en la provincia costera del norte, Ha Tinh y los pronosticadores dijeron que se movería tierra adentro antes de debilitarse mientras empujaba hacia el noroeste hacia las regiones montañosas de Ha Tinh y la vecina Nghe An.

Bualoi ha dejado al menos a 20 personas muertas en el centro de Filipinas desde el viernes, principalmente de ahogamientos y árboles que caen, y noqueado poder en varios pueblos y ciudades, dijeron las autoridades. Obligó a unas 23,000 familias a evacuar a más de 1,400 refugios de emergencia. En Vietnam, se esperaba que el tifón trajera vientos de hasta 133 kph (83 mph), marejadas tormentas de más de un metro (3.2 pies) y fuertes lluvias que podrían desencadenar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

Los medios estatales informaron que más de 347,000 familias habían perdido el poder debido a la tormenta. Las ráfagas fuertes arrancaron techos de hierro corrugados a lo largo de la carretera y pilares de concreto derrocados. En Phong NHA Comune, a unos 45 kilómetros (28 millas) de Dong Hoi, los residentes describieron ‘terribles ráfagas’ de viento y lluvia golpeada. `Nadie se atreve a salir ‘, dijo Le Hang, un residente al estado de los medios estatales Vnexpress.

Las autoridades fundamentaron botes de pesca en las regiones del norte y central y ordenaron evacuaciones. Los medios estatales informaron que Coastal City Da Nang planeó reubicar a más de 210,000 personas, mientras que Hue a su norte se preparó para mover a más de 32,000 residentes costeros a un terreno más seguro. La Autoridad de Aviación Civil dijo que las operaciones fueron suspendidas en cuatro aeropuertos costeros, incluido el Aeropuerto Internacional de Danang, con varios vuelos reprogramados.

Las fuertes lluvias han empapado las provincias centrales desde el sábado por la noche. En Hue, las inundaciones inundaron calles bajas, las tormentas arrancaron los techos y al menos una persona fue reportada como desaparecida después de ser barrida por las aguas de las inundaciones. En vecino Provincia de Quang TriUn bote de pesca se hundió y otro quedó varado mientras buscaba refugio. Nueve personas han sido rescatadas mientras se realizaban esfuerzos para llegar a otras dos en el mar, dijeron los medios estatales.

Un joven de 16 años también fue asesinado el domingo en la provincia por electrocución durante fuertes lluvias y fuertes vientos. Viajaba con un amigo en una carretera del pueblo cuando ocurrió el accidente. Es probable que la tormenta se mueva lentamente, trayendo períodos más largos de viento y lluvia y aumentando riesgos de daños e inundaciones, dijo el Dr. Hoang Phuc Lam, subdirector del Centro Nacional de Pronóstico Hidro-Meteorológico, según un periódico del gobierno.

Los pronosticadores advirtieron sobre una lluvia más fuerte hasta el 1 de octubre, aumentando los riesgos de inundaciones y deslizamientos de tierra en las provincias del norte y central. Bualoi fue la segunda tormenta importante en amenazar a Asia en una semana. El tifón Ragasa, uno de los más fuertes en golpear en años, dejó al menos 28 muertes en el norte Filipinas y Taiwán antes de tirar tierra en China y disipar el jueves sobre Vietnam.

El calentamiento global está haciendo tormentas como la tormenta de julio Wipha más fuerte y húmeda, según los expertos, ya que los océanos más cálidos proporcionan tormentas tropicales con más combustible, impulsando vientos más intensos, lluvias más pesadas y patrones de precipitación cambiantes en todo Asia.

