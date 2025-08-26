Vietnam evacúa a 325,000 personas mientras el tifón Kajiki se acerca a tierra







Vietnam Evacuó a más de 325,500 personas y suspendió varios vuelos nacionales cuando el tifón Kajiki se acercó a la costa oriental del país.

Las autoridades confirmaron que los residentes de cinco provincias costeras fueron reubicados en escuelas y edificios públicos designados como refugios temporales. Se pronostica que el tifón tiraría a tierra el lunes.

Autoridad de gestión de desastres de Vietnam, bajo el Ministerio de Agricultura y AmbienteAdvirtió que la situación es «extremadamente peligrosa», lo que representa graves riesgos para los buques, incluidos los barcos turísticos y de pesca, así como las instalaciones de acuicultura.

