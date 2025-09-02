Vietnam celebra 80 años desde que declaró la independencia con banderas







Vietnam marcó su día nacional el martes con su mayor desfile militar En décadas, mientras miles empacaban las calles de la capital, Hanoi, después de que muchos acamparon durante la noche para presenciar la gran exhibición marcando 80 años de independencia. El desfile se desarrolló en BA Dinh Square, el sitio donde el líder revolucionario Ho Chi Minh declaró la independencia del dominio colonial francés el 2 de septiembre de 1945.

La lucha se reanudó poco después cuando las fuerzas vietnamitas lucharon contra los franceses en la Primera Guerra de Indochina, que terminó en 1954 cuando el país se dividió en el norte comunista y el sur respaldado por los Estados Unidos. El Guerra de Vietnam seguido, durante el cual el norte comunista luchó contra el sur y sus aliados estadounidenses. Ese conflicto terminó cuando las fuerzas comunistas capturaron a Saigón el 30 de abril de 1975 y el país estaba unificado.

El principal líder de Vietnam, el Secretario General del Partido Comunista de Lam, rindió homenaje a aquellos que murieron en la lucha por la independencia y reiteraron el objetivo del partido gobernante de que para 2045 Vietnam será una «nación poderosa, próspera y feliz,» llamándolo «la aspiración de toda la nación, el juramento de honor antes de la historia» en los comentarios llevados por los medios estatales.

Las columnas de tropas pasaron como tanques, vehículos blindados y sistemas de misiles retumbados. Los helicópteros volaron por las banderas vietnamitas gigantes de finales seguidas de aviones mientras una banda militar tocaba melodías marciales a continuación. Las autoridades dijeron que casi 16,000 soldados se unieron al evento, incluidos tanques mejorados, grandes armas de artillería en vehículos, vehículos anfibios y sistemas de misiles hechos por una compañía vietnamita estatal.

Por primera vez, también organizó un desfile naval televisado frente a la costa de la ciudad portuaria de Cam Ranh en el sur de Vietnam, con buques de guerra, submarinos, helicópteros y aviones marítimos. Los guardias de honor de China, Rusia, Laos y Camboya también se unieron a la exhibición, que según los medios estatales vietnamitas reflejaban las multitudes de las «amistades internacionales» del país. Hanoi Días de anticipación, y miles acamparon en las aceras el lunes por la noche para asegurar lugares de visualización.

Los videos del desfile se volvieron virales en las redes sociales y muchos reunidos tenían veinte años, con camisas rojas con estrellas amarillas y animando salvajemente mientras los soldados pasaban mientras tomaban té de boba helado. La gente agitaba la bandera del país o la pintó en sus caras. Las pantallas gigantes en las intersecciones transmiten el desfile, mientras que los balcones en toda la ciudad estaban cubiertos de más banderas.

«Es algo de lo que estar orgulloso», dijo Nguyen Thi Thu Huyen, de 22 años, que pasó la noche cerca de la Plaza Ba Dinh. `Nuestros abuelos lucharon por esto. Ahora la vida es mejor «. La transformación de Vietnam ha estado entre los más llamativos de Asia. Desde que abrió su economía a fines de la década de 1980, el país se ha convertido en un centro de fabricación para electrónica, textiles y calzado, que suministra marcas globales como Samsung y Nike. La pobreza ha caído y la clase media está creciendo rápidamente.

Pero los nuevos desafíos se cierran a medida que el país intenta equilibrar el rápido crecimiento con reformas, demografía envejecida, riesgos climáticos, instituciones débiles y presión de los Estados Unidos sobre su excedente comercial. Y tiene que hacer todo esto mientras equilibra las relaciones con las grandes potencias y afirma la soberanía en el Mar del Sur de China, donde tiene reclamos superpuestos con su mayor socio comercial, China.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente