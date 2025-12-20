Vietnam asciende y gana el oro en los SEA Games 2025, Indonesia debe reflexionar

VIVA – El éxito de Vietnam al ganar la medalla de oro en el fútbol masculino Juegos del mar 2025, tras derrotar a la anfitriona Tailandia, volverá a afirmar su dominio en la región del Sudeste Asiático.

Lea también: ¡Logro glorioso! Indonesia obtiene 91 medallas de oro en los SEA Games de 2025



En el dramático partido final que se celebró en el Estadio Nacional de Rajamangala la tarde del miércoles 18 de diciembre de 2025, Vietnam mostró una mentalidad ganadora. Después de estar dos goles por detrás, se recuperaron y cerraron el partido con una victoria por 3-2 en la prórroga.

Estos resultados amplían la tendencia positiva de Vietnam a nivel regional. Anteriormente, también ganaron con éxito la AFF 2025. Esta serie de logros envió un fuerte mensaje de que Vietnam es ahora una potencia importante en el fútbol del Sudeste Asiático.

Lea también: El entrenador tailandés se retira tras ser masacrado por la selección nacional de fútbol sala de Indonesia en los SEA Games 2025



Los logros de Vietnam son al mismo tiempo un espejo y una alarma para Indonesia. En la final de la AFF de 2025, Equipo Nacional Indonesia, que entonces entrenaba con Gerald Vanenburg, parecía realmente dominante, aunque tuvo que admitir la superioridad de Vietnam con un estrecho marcador de 0-1.

Los datos de ASEAN United registran que Indonesia tiene hasta un 68 por ciento de posesión del balón, muy por encima de Vietnam, que tiene sólo un 32 por ciento. Garuda también registró 441 pases precisos, mientras que Vietnam sólo registró 185 pases.

Lea también: Cuando el presidente de la FFI no quiso buscar el escenario cuando la selección nacional de fútbol sala de Indonesia ganó los SEA Games 2025



El observador nacional de fútbol Erwin Fitriansyah evaluó el desempeño Selección Nacional de Indonesia De Juegos del MAR 2025 De hecho, experimentó un declive en comparación con la era de entrenador de Gerald Vanenburg.

«La forma de jugar de Indonesia es más convincente cuando es manejada por Gerald Vanenburg. El juego es más controlado y capaz de dominar el partido», dijo Erwin en Yakarta, el viernes 19 de diciembre de 2025.

Según él, con jugadores relativamente iguales, las diferencias más notables se pueden ver en la creatividad, el espíritu de lucha y la coherencia en la implementación del esquema de juego.

Erwin espera que PSSI pueda aprovechar este impulso como material para una evaluación importante. Destacó los planes de la federación para cerrar el contrato de uno de los dos candidatos a entrenador de la selección nacional, Giovanni van Bronckhorst o John Herdman.

Destacó que quienquiera que elija el entrenador debe ser capaz de construir una estructura de entrenamiento integrada desde el nivel juvenil hasta la selección absoluta.

«La principal tarea del entrenador de la selección nacional en el futuro es preparar una estructura de entrenamiento que conecte desde la sub-17, la sub-20, la sub-23 hasta la selección absoluta. No un modelo separado», explicó.

Según Erwin, la continuidad de la filosofía, la estrategia y las tácticas es la clave para que Indonesia no sólo vuelva a dominar el Sudeste Asiático, sino que también sea capaz de competir a nivel asiático y global.