Vientre en París, carta de Conrad

Amazon lanzó un nuevo trailer para los últimos tres episodios de «»El verano me volví bonitoEl viernes, revelando que Belly (Lola Tung) hará un grupo completamente nuevo de amigos cuando llegue a París, y recibirá una carta de Conrad (Critery Briney).

El trailer también reveló un nuevo elenco de personajes que se unieron a la serie para los últimos tres episodios, incluidos Corinna Brown (Heartstopper), Fernando Cattori (con usted en el futuro, Royals Untamed), Isaline Prevost Radeff (Ceux Qui Travaillent, Haute Mer) y Jahz Armando (Gangs of London).

Mira el trailer de episodios finales «The Summer I Gurnty Pretty» a continuación.

Más por venir …