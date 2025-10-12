Viendo fútbol en vivo en Arabia Saudita pero Indonesia pierde, Ganindra Bimo: ¡Garuda morirá!

Yeda, VIVA – Ganindra Bimo Tuve la oportunidad de ver el partido de fútbol entre Timas Indonesia e Irak en las primeras horas del domingo WIB, 12 de octubre de 2025. A través de cargas en Instagram, Ganindra Bimo compartió con orgullo los momentos en los que estaba dentro del estadio King Abdullah Sports City, Jeddah.

como partidario Equipo Nacional Indonesia, Ganindra Bimo también vistió una camiseta roja y blanca como símbolo de su amor por su tierra natal. ¡Vamos, desplázate más!

Desafortunadamente, a pesar de que habían venido directamente a Arabia Saudita para ver el partido, Ganindra Bimo y los seguidores del equipo nacional tuvieron que frotarse el pecho por la derrota.

Ganindra Bimo admitió que estaba triste por la derrota de Indonesia esta vez. Sin embargo, esto no hizo que su amor por la selección nacional de Indonesia se desvaneciera. Destacó que seguirá apoyando al orgulloso equipo.

«Es triste, es triste. Pero Garuda murió», escribió Ganindra Bimo.

El recorrido de la selección de Indonesia en la fase de clasificación copa del mundo En 2026 la zona asiática se detuvo oficialmente tras sufrir una derrota crucial. Compitiendo en el estadio King Abdullah Sports City de Jeddah, la madrugada del domingo WIB, 12 de octubre de 2025, Garuda tuvo que admitir la ligera ventaja de la selección nacional iraquí con un marcador final de 0-1 en la cuarta ronda del Grupo B.

De hecho, el equipo de Patrick Kluivert mostró una gran determinación e iniciativa ofensiva desde el momento en que sonó el pitido inicial. A pesar de la presión de Irak en los primeros minutos, Indonesia pudo crear la primera oportunidad de oro en el minuto nueve mediante un disparo lejano de Thom Haye que lamentablemente se fue desviado.

Continuaron lanzando oleadas de ataques, incluida una gran oportunidad cinco minutos más tarde, cuando un centro de Haye fue recibido por Mauro Zijlstra, pero la dureza de la defensa iraquí logró repeler el esfuerzo.

En la segunda mitad, Indonesia amenazó la portería rival en el minuto 64, pero el disparo dirigido de Kevin Diks fue fácilmente detenido por el portero iraquí, Jalal Hassan. En lugar de ganar, la defensa de Indonesia se derrumbó en el minuto 76.

Hacia el final del partido, las tensiones aumentaron y provocaron una tarjeta roja para el jugador iraquí Zaid Tahseen en el minuto 90+10 tras recibir una segunda tarjeta amarilla. Sin embargo, Indonesia no pudo aprovechar la ventaja en el número de jugadores en el tiempo restante. El 1-0 para la victoria de Irak duró hasta que el árbitro pitó largamente.