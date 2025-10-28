Vieja palmera en Pondok Indah talada debido al incidente de Lexus que mató al exdirector de Danareksa

Jacarta – El Gobierno Provincial de DKI Yakarta (Pemprov) está rejuveneciendo árboles en el área metropolitana de Jalan Hermosa cabañaSur de Yakarta, para que ya no ponga en peligro a los usuarios de la carretera. Este paso se realiza después Palmera cayó sobre el auto lexus y mató al ex director de PT Danareksa, Harry Danardojo.

El jefe del Servicio Forestal Municipal y de Parques de DKI Yakarta (Distamhut), Fajar Sauri, explicó que hasta ocho palmeras reales que eran viejas y tenían pérdida de raíces fueron taladas porque tenían el potencial de poner en peligro a los usuarios de la carretera.

«El rejuvenecimiento de estos árboles es un paso importante para garantizar la seguridad y el confort de la comunidad, manteniendo al mismo tiempo el equilibrio ecológico de la ciudad», dijo Fajar el martes en Yakarta.

Ex director de PT Danareksa (Persero), Harry Danardojo

Como paso de reemplazo, dijo Fajar, su grupo plantó cinco árboles de Tabebuya en el mismo lugar.

Poco a poco, también se rejuvenecerán aproximadamente 200 palmeras Raja a lo largo de la mediana de Jl. Metro Pondok Indah que se extiende por 3,8 kilómetros.

Este paso de rejuvenecimiento se tomó para mejorar la función ecológica de la ciudad, embellecer la estética del área y brindar una sensación de seguridad y comodidad a las personas que usan la carretera.

Los árboles de reemplazo plantados se adaptarán a especies de árboles nativos de Indonesia que tienen la capacidad de absorber contaminantes y pueden crecer bien en áreas limitadas.

Uno de ellos es el árbol Tabebuya, conocido por su alta capacidad de absorción de contaminantes y valor estético debido a sus hermosas flores.

Además, Fajar también invitó a la comunidad a trabajar en conjunto para cuidar y proteger el medio ambiente.

“Invitamos a la ciudadanía a trabajar juntos para proteger y cuidar los árboles que nos rodean, porque los árboles no sólo son verdes para la ciudad, sino también protectores de la vida”, dijo Fajar.

Fajar dijo que su partido está comprometido a continuar mejorando la supervisión, el mantenimiento y el mantenimiento de los árboles en toda Yakarta, por el bien de la seguridad, la comodidad y la sostenibilidad ambiental de los residentes de la capital. (Hormiga)