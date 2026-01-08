Vidio, Netflix, TikTok, WhatsApp y Spotify explotan

Jacarta – PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk ha logrado controlar el aumento de las necesidades de servicios de datos de los clientes durante las vacaciones de Navidad de 2025 y Año Nuevo de 2026 (Nataru).

Del tráfico total de servicios de datos durante el período navideño, el tráfico estuvo dominado por servicios o actividades de juegos, seguidos por el acceso a archivos y el streaming.

El tráfico del servicio de streaming aumentó un 10 por ciento en comparación con los días normales, mientras que el tráfico de juegos aumentó un 88 por ciento.

Para varias plataformas de redes sociales, el tráfico de Instagram aumentó alrededor de un 17 por ciento, X aumentó alrededor de un 10 por ciento y Facebook aumentó alrededor de un 7 por ciento.

En los servicios para compartir vídeos, el tráfico de YouTube aumentó alrededor del 11 por ciento, y tik tok saltó hasta el 10 por ciento.

Mientras tanto, el tráfico procedente de servicios de mensajería instantánea como WhatsApp hasta alrededor del 19 por ciento en comparación con los días normales. En servicios de transmisión de música SpotifyEl tráfico aumentó en aproximadamente un 20 por ciento.

En el caso de los juegos, el mayor tráfico se registró en Leyendas móviles que aumentó en más del 180 por ciento, seguido de Freefire, que aumentó alrededor del 164 por ciento, y PUBG, que aumentó alrededor del 28 por ciento.

Para los servicios de transmisión de películas, el tráfico de Vidio aumentó en más del 288 por ciento. netflix aumentó alrededor del 62 por ciento y Viu aumentó casi un 45 por ciento en comparación con los días normales.

Como es habitual durante el largo período de vacaciones, el tráfico a los servicios de mapas también aumentó: Waze aumentó alrededor del 40 por ciento y Google Maps alrededor del 14 por ciento.

En el caso de los servicios XLSatu, el tráfico aumentó alrededor de un 13 por ciento en comparación con los días normales, ya que muchas personas disfrutaron de las vacaciones de Navidad en casa.

Actualmente, XLSmart presta servicios a 79,6 millones de clientes en toda Indonesia, respaldados por 209 mil BTS, la mayoría de los cuales son 4G BTS y varios 5G BTS, así como una red troncal de fibra óptica de cientos de miles de kilómetros que respalda servicios de datos en varias regiones de Indonesia.

«Seguimos invirtiendo en el desarrollo de redes de fibra, transmisión, backhaul y modernización de redes, así como en diversas mejoras de capacidad y calidad de servicio para responder al crecimiento cada vez mayor del tráfico de datos», afirmó. Director y director de tecnología XLSmart, Shurish Subbramaniam, en Yakarta, miércoles 7 de enero de 2026.