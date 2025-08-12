Videos abarrotados de Gibran, no salami ahy, puan: no especules, todo genial

Yakarta, Viva – Presidente del parlamento indonesio y presidente del DPP PDI Perjuangan (PDIP), Señora. Abra la voz de la pregunta viral Video en las redes sociales que muestra la figura del vicepresidente de la República de Indonesia Gibran rakabuming raka Mientras asistía al título de tropas y honor militar en PusdiklatPassus, Batujar, Bandung, West Java, domingo 10 de agosto de 2025.

En este momento, se vio que Gibran no saludó al Ministro Coordinador de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad (Ministro Coordinador de Política y Seguridad), Agus Harimurti Yudhoyono (Ahy).

No solo eso, Gibran también aprobó la línea de otros ministros, a saber, el Ministro de Alimentos para la Alimentación Zulkifli Hasan, coordinando al Ministro de Empoderamiento Comunitario Muhaimin Iskandar y Ministro de Recursos Energéticos y Minerales Bahlil Lahadalia.

Con respecto a este asunto, Puan le pidió al público que no especulara varias cosas e invitó a todos a pensar positivamente.

«Si estamos en el video, lo veremos primero, no especularemos, trataremos de pensar positivamente», dijo Puan a los periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, citado el martes 12 de agosto de 2025.

Relacionado con la atención pública que cuestionó las relaciones entre los ministros en gabinetePuan reiteró que la atmósfera en la ubicación era propicio y no había tensión entre los ministros.

«Creo que es seguro, ayer me conocí en el título de tropas, todos fueron bien, solo geniales, solo chicos, todo fue cómodo», dijo.