Videoamp nombra a Jon Steinlauf a la Junta Directiva

Jon Steinlaufquien dirigió operaciones de ventas publicitarias en las antiguas Networks y Discovery Communications, junto con Warner Bros. Discovery, se ha unido a la junta directiva de VideocamiscoUna de una serie de preocupaciones de medios de comunicación en general con la esperanza de proporcionar alternativas a Nielsen, el jugador dominante en el espacio.

Steinlauf jugó Un papel importante en la tecnología de Warner adoptando Proporcionar tecnología de medición alternativa a los anunciantes en los últimos años. Nielsen y Warner Bros. Discovery anunciaron recientemente que había renovado un contrato para que Nielsen proporcionara sus datos de medición al conglomerado de medios, aunque también ha mantenido un contrato con VideAMP.

“Jon ofrece la rara combinación de experiencia en la industria y experiencia en el cliente, haber trabajado

directamente con VideoAMP y visto de primera mano el impacto que nuestras soluciones pueden ofrecer ”, dijo Peter

Liguori, Director Ejecutivo de VideoAMP, en una declaración preparada. «Su profunda comprensión de los desafíos y oportunidades que enfrentan anunciantes y editores serán instrumentales a medida que continuamos acelerando el cambio de la industria hacia una medición más transparente, interoperable y efectiva».

Durante su tiempo en ventas, Steinlauf desarrolló una reputación como un reflexivo y académico quien ideó paquetes de publicidad no tradicional en una cartera de medios amplias. Un esfuerzo Paquetes creados de inventario comercial en los mejores programas Eso abarcó no solo los programas de estilo de vida de los puntos de venta de Discovery como Food Network y TLC, sino también propiedades deportivas; películas que podrían aparecer en TNT y TBS; y eventos de Tentpole en CNN.

En los últimos meses, VideAMP ha renovado y ampliado asociaciones con AMC Networks, A+E Networks, Fox, NBCUniversal, Paramount Global y TelevisaUnivision.

“Videoamp lidera un cambio generacional en la forma en que se miden y valoran el público

Plataformas «, dijo Steinlauf, en una declaración preparada» como alguien que se ha basado en las capacidades de VideoAMP como cliente, estoy emocionado de unirme a la junta para ayudar a acelerar esta transformación y garantizar que todo el ecosistema pueda desbloquear más valor de sus inversiones.