Vídeo viral: Zulkifli Hasan dice que los árboles no son determinantes en el progreso de un país

Jacarta – Ministro Coordinador de Alimentación, Zulkifli Hasan Nuevamente generó duras críticas por parte de los usuarios de las redes sociales. Esto sigue a la declaración de Zulhas, sus comentarios después de visitar la Unidad de Servicio de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) de Kalikajar, Wonosobo Regency, Java Central, el sábado 10 de enero de 2026.

Después de realizar la inspección en el SPPG, Zulhas expresó su visión sobre el progreso de un país. Dijo que el progreso del país no depende de los árboles.

«Que un país esté desarrollado o no no depende de los árboles, no depende de si es fértil o no, depende de la gente. ¿Es así?», dijo Zulhas citado en un vídeo subido a la cuenta de Instagram @incidentesiaLunes 12 de enero de 2026.

Zulhas también mencionó el ejemplo de Singapur como prueba de que el progreso de la nación no está determinado por las tierras agrícolas. Según él, aunque Singapur no tenga arrozales ni recursos naturales agrícolas, Singapur todavía puede convertirse en un país desarrollado gracias a la calidad de sus recursos humanos.

«¿Cuál es la prueba? Singapur, Singapur no tiene campos de arroz. Nuestros vecinos tienen tierras pequeñas, no tienen cocoteros, no tienen cabras, no tienen ninguno. Pero como es un país inteligente, es el país con mayores ingresos del mundo. Así que el país con mayores ingresos es Singapur. ¿Por qué? La gente es inteligente, ¿por qué es tan inteligente?», continuó.

Enfatizó que la calidad humana es el principal factor que determina el progreso de una nación. El Presidente General del PAN evalúa que la inteligencia de las personas está muy influenciada por una buena ingesta nutricional desde temprana edad.

«Si la gente es inteligente, depende de su consumo, de lo que come», dijo.

De repente, el videoclip se hizo popular de inmediato en las redes sociales. No pocos de ellos blasfemaron las declaraciones de Zulkifli Hasan.

«Las palabras de Panji son ciertas, ¿a quién podemos esperar si no esperamos a nosotros mismos?», bromeó un internauta.

«¿Esperando qué? ¿De un líder que no tiene la capacidad de liderar?» dijo otro internauta.

«Singapur es inteligente con sus recursos naturales limitados… si fuera tan abundante como Indonesia, definitivamente todavía lo «gestionaría» bien» y no sería destruido como los bosques y minas actuales… Así que el problema no es sólo ser inteligente/no tener suficientes recursos humanos… ¡sino que la moral y la piedad son los principales!», comentó otro internauta.