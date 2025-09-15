Video viral Las madres protestaron por minería de arena ilegal, 4 puntos en Gowa

Gowa, vivo -Un video de un grupo de protestas de madres contra actividades mía de arena Ilegal en Gowa, South Sulawesi, viral en las redes sociales. Después del incidente, la policía y el TNI intervinieron para controlar.

La estación de policía de Gowa junto con el TNI selló cuatro puntos de la ubicación de la mina de arena de Galian C ubicada en los distritos de Bontonompo y South Bontonompo, Gowa Regency, South Sulawesi. El sellado se llevó a cabo el domingo 14 de septiembre de 2025 en Mandengeng Hamlet y Bonto Baddo Hamlet, Tindang Village.



Las autoridades se preparan antes del sello de mina de arena ilegal en Gowa

Esta operación conjunta fue dirigida directamente por el jefe de la policía de Gowa, Kompol Darwis, junto con Kasat Reskrim Akp Bahtiar y Kasat Samapta Akp Cahyadi. Las autoridades se mudaron al campo después de recibir informes de la ansiedad de los residentes relacionados con actividades mineras cercanas a los asentamientos.

Aunque cuando las autoridades lo visitaron no hubo actividades mineras, la policía continuó colocando una línea policial para evitar que las actividades similares funcionen nuevamente.

«Tomamos medidas legales con más sellado e investigación relacionados con esta licencia minera», dijo Kompol Darwis mientras dirige la operación.

Además, los oficiales también identificaron un operador de equipo pesado sospechoso de estar involucrado en la actividad minera. Ahora, los investigadores de la policía del centro de Gowa están rastreando desde que se llevó a cabo la actividad y quién era responsable detrás de ella.

El Jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Gowa, AKP Bahtiar, enfatizó que su partido tomaría medidas firmes si la mina ilegal estuviera decidida a operar nuevamente.

«Nuestra esperanza es que no haya presuntas actividades mineras en ese lugar. Si las hay, informarnos inmediatamente», dijo Bahtiar.

Anteriormente, la protesta de video de los residentes, la mayoría de las madres habían sido ampliamente compartidas en las redes sociales. Cuestionaron los efectos adversos de las actividades mineras que se consideraron dañar el camino, interrumpir el medio ambiente y amenazar la seguridad de los residentes locales.

A través de esta acción, la Policía Regional de Gowa espera que se puedan resolver los disturbios públicos, además de tener un efecto disuasorio para los actores mineros ilegales.

«Esta actividad de operación conjunta ilegal se llevará a cabo de manera sostenible». la tapa. (Idris Tajannang/Tvone/Gowa)