Video viral jefe de la oficina regional del Ministerio de Religión NTB que lanzaba micrófono, Zamroni Azis finalmente se disculpó

NTB, en vivo – Jefe de la Oficina Regional (Kanwil) del Ministerio de Religión (Kemenag) de West Nusa Tenggara (NTB), Zamroni Azis, finalmente transmitió una disculpa después de que la acción arrojó un poste de micrófono en un evento se volvió viral en las redes sociales.

A través de su aclaración oficial, Zamroni afirmó que el incidente fue puramente un error personal y no tenía la intención de ofender a ninguna parte.

«Soy Zamroni Azis en nombre de mi corazón personal con plena humildad para transmitir una disculpa más profunda a todos los pueblos indonesios, especialmente a la comunidad NTB, relacionada con el video que circula en la comunidad», dijo Zamroni Azis a través de la cuenta oficial de Instagram @Kanwil \ \ \ \ \ _ntb, el domingo por la noche (9/21/2025) a través de la cuenta oficial de Instagram, lunes (9/22/2025/2025.

Jefe de la Oficina Regional del Ministerio de Religión de West Nusa Tenggara (NTB), Zamroni Azis

Reiteró que el incidente fue una forma de negligencia.

«Soy plenamente consciente de que el incidente es puramente mi error personal sin mencionar a nadie. Por lo tanto, transmito esta disculpa», dijo.

Anteriormente, circulaba un video de 28 segundos que mostraba a Zamroni Azis arrojaba un poste de micrófono mientras asistía a la inauguración del jefe del Ministerio de Religión de Dompu Regency, Najamuddin, el viernes (19/19/2025). La grabación se extiende ampliamente y cosecha varias reacciones del público. (ENTRE)