Video viral exclusivo Pratama Arhan antes de divorciarse, su rostro triste y deprimido en el centro de atención de los internautas

VIVA – futbolista Pratama Arhan en medio de ser discutido por el público. Sorprendentemente, presentó una demanda de divorcio contra su esposa, Azizah salsha al Tribunal Religioso de Tigaraksa (PA) Tangerang el 1 de agosto de 2025. La solicitud de divorcio presentada por Pratama Arhan también fue otorgada por el panel de jueces en la segunda sesión que tuvo lugar el lunes 25 de agosto de 2025 ayer.

Leer también: Viral nuevamente en el momento de Pratama Arhan hizo un Bangkok United Saling Reporter, ciudadano: ¡reparando este Han!



Aunque el panel de jueces lo ha otorgado, según la explicación del portavoz de Tigaraksa PA, Sholahuddin el estado de los dos no está legal divorciado porque todavía está esperando la promesa de divorcio.

«Todavía no (legítimo), esto se otorga para leer la promesa. Si el divorcio del divorcio significa que habrá pronunciación, (compromiso) es una de las ejecuciones. Solo se le permite divorciarse del divorcio, diga la promesa.

Leer también: Azizah Salsha y Ndash; Divorcio de Pratama Arhan, Andre Rosiade fue culpado



Tras la noticia del divorcio, los fanáticos y los usuarios de las redes sociales continúan destacando la figura de Pratama Arhan. Muchos de ellos fueron aliviados por la decisión de Pratama de Arhan de solicitar el divorcio. Incluso se mencionó que el divorcio de Pratama Arhan con Azizah Salsha se convirtió en el divorcio más apoyado.

No sin razón, muchos de ellos sienten pena por la figura de Pratama Arhan. Muchas personas especulan que solo la figura de Pratama Arhan cuya pareja no está con Azizah. Esto se puede ver desde el comienzo de su matrimonio en Tokio en 2023. Una prueba que los internautas recordaron fue que Azizah nunca subió una foto de su boda con Pratama Arhan, esto era diferente de Pratama Arhan.

Leer también: Divorcio de Flash Primary Arhan & Ndash; Azizah Salsha, el público recuerda los requisitos de Andre Rosiade



Ahora, lo último, se recuerda nuevamente a los usuarios de las redes sociales con el exclusivo video de Pratama Arhan en julio pasado. En un breve video cargado subido por la cuenta Tiktok @randomme, Pratama Arhan fue visto comiendo solo. Los usuarios de las redes sociales se dieron cuenta de la triste ‘Eva’ que emana de la cara del futbolista del Bangkok United Club.

«El exclusivo Arho exclusivo de las vibraciones pantesanas es muy triste por estar sano Arho», escribió el subtítulo de la cuenta.

Si miras el video, el propio Arhan parecía contener sus lágrimas después de que un bocado aterrizó en su boca. También parecía ser una oportunidad para inclinarse por un momento y luego mostró su rostro antes de terminar el video.

El ex yerno de Politis Andre Rosiade también solo dio una breve leyenda.

«Vamos a estar saludables», escribió Pratama Arhan con emoticones oculares llenos de amor.

De repente, la carga estaba inmediatamente ocupada recibiendo comentarios de los internautas. No pocos de ellos que se estuvieron de aliento al hombre después del divorcio de Azizah Salsha.

«Cuando quiero estar sano, hago una leyenda y me aliento», dijo los internautas.

«Mucha gente quiere a Arhan a pesar de que, pero incluso está desperdiciado», dijo otro intervalo.

«Hann después de esta es su ración de felicidad, Han es paciente», comentó los internautas.

«Han Patience Ya Han, Strong Ya Han. Allah está en paz con tu paciencia será fructífero de que obtendrás lo mejor del pasado», dijo el otro.

«No es bueno, Han se ama a sí mismo para luchar solo», dijo los internautas.