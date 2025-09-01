Video viral El sospechoso afirmó ser contado por los niños TNI Serang Mako Brimob Cikeas, jefe de policía de Bogor: ¡Eso es un engaño!

Bogor, Viva – Viral Un video de la confesión del sospechoso con la M inicial que dijo que los hijos de los miembros de TNI le ordenaron atacar la sede de Brimob Cikeas. Sin embargo, el jefe de policía de Bogor, AKBP, Wikha Ardilestanto, enfatizó que esto no era cierto.

«El reconocimiento del sospechoso M es solo un truco para escapar del proceso legal. Tomó deliberadamente el nombre de los hijos de los miembros de TNI para obtener protección», dijo el jefe de policía en Cibinong, domingo (8/31) por la noche.

Según Wikha, los resultados de la confrontación directa de las dos partes y los exámenes digitales demuestran que el reconocimiento es mentiroso. Explicó que no había evidencia de la participación de B o su familia en el plan de provocación.



Cuatro personas fueron nombradas sospechosas en el caso de ataque de Mako Brimob Cikeas

La policía descubrió que M había usado varias veces el nombre B y su padre para evitar problemas legales, incluso en casos de violaciones de tráfico. Un patrón similar se realizó nuevamente cuando fue arrestado.

Con estos hallazgos, la Policía de Bogor confirmó que el ataque planificado contra Brimob Cikeas era puramente la iniciativa de los perpetradores civiles sin la intervención de los militares.

El jefe de policía pidió al público que no fuera provocado por Hoaks que circulaba porque el objetivo principal de la información falsa era crear disturbios y ovejas en boxes.

«Esperamos que las personas permanezcan tranquilas, no crean en las noticias que no están claras. Hoaks como esta se exhalan deliberadamente para causar ruido», dijo.

Agregó, el TNI-Polri en Bogor Solid para mantener la situación de Kamtibmas con el gobierno local. Los pasos de concreto se indicarán mediante una manzana combinada y una patrulla a gran escala el lunes (1/9).

La patrulla conjunta involucrará al personal policial, el TNI y los elementos del gobierno regional como un compromiso de presentar una sensación de seguridad y mantener la estabilidad en la regencia de Bogor.

Según Wikha, las fuerzas de seguridad están listas para llevar a cabo las órdenes del presidente de tomar medidas firmes para los infractores de la ley, así como garantizar que la región de Bogor siga siendo propicio.

Anteriormente, la estación de policía de Bogor nombró a cuatro personas como sospechosos en el caso de provocación de asistencia de Cikeas Brimob después de asegurar a 17 presuntos perpetradores en operaciones de seguridad en Bogor Regency, sábado (30/8) Noche.

Wikha explicó que las cuatro personas tenían un papel importante en el plan de ataque que circulaba a través de panfletos provocativos en las redes sociales de día a noche. (ENTRE)