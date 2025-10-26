Video viral de la casa de la policía allanada por residentes en Penjaringan, el jefe de policía del sector revela los hechos

Jacarta – Policía del Sector Metro (Polsek). Redes Asegúrate de que el vídeo muestre la casa. la policia fue asaltado por residentes y se extendió ampliamente por todo redes sociales no coincide con los hechos o es un engaño.

Lea también: Tiroteos en varios lugares de Washington, decenas de heridos, incluido un niño de 5 años



«Hemos realizado controles directos sobre el terreno sobre el contenido que contiene la narrativa de la situación de los disturbios en la seguridad social», dijo el domingo el jefe de policía metropolitana de Penjaringan, AKBP Agus Ady Wijaya, en Yakarta.

Después de la verificación, no se encontró ningún incidente como se indica en el video narrativo que circula. La Sección Profesional y de Seguridad (Sie Propam) de la Policía Metropolitana del Norte de Yakarta llevó a cabo inmediatamente un manejo y aclaración conjunta.

Lea también: El momento en que se desplomó el techo de la cancha de pádel de Meruya por los fuertes vientos y fuertes lluvias



«Los resultados de la aclaración provisional muestran que la información que circula no es cierta. Sin embargo, para garantizar los hechos reales, continuamos llevando a cabo un proceso en profundidad», dijo Agus.

Subrayó que la difusión de información no verificada podría causar malestar y malentendidos en la sociedad. Por ello, invitó al público a ser más selectivo a la hora de recibir y compartir contenidos digitales.

Lea también: Conductor de ambulancia viral muere después de entregar el cuerpo a una funeraria, internauta: completando con éxito la tarea…



«Instamos al público a no creer ni difundir ni sacar conclusiones basadas en información cuya fuente y verdad aún no están claras», dijo.

Agus también recordó a todo el público que no se deje provocar fácilmente por contenidos que puedan dividir o dañar a determinadas partes. La comunidad necesita desempeñar un papel en el mantenimiento de la seguridad y el orden ambiental.

«La policía continúa trabajando para garantizar que la situación siga siendo segura y propicia. Esperamos que el público haga su parte manteniendo la calma y respondiendo sabiamente a cualquier información», dijo. (Hormiga)