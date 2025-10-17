Video viral de la aparición de una de las prisiones en Nusakambangan, internautas: Ammar, Serem Loh Mar

Jacarta – No Nusakambangan que se encuentra en Cilacap, Java Central, está siendo ampliamente discutido en las redes sociales. Esto sigue con ex artistas. Ammar Zoni quien fue trasladado del Centro de Detención de Salemba (Rutan) a la Institución Correccional Karanganyar Clase II A (Lapas) en la isla Nusakambangan.

Según información del Jefe de la Subdirección de Cooperación de la Dirección General de Asuntos Comunitarios, Kemenimipas, Rika Aprianti explicó que la colocación de Ammar Zoni y otros cinco reclusos de alto riesgo en la prisión de Karanganyar fue parte de un esfuerzo para mantener la seguridad y al mismo tiempo garantizar la continuidad del proceso de desarrollo.

«El internamiento en la prisión de Karanganyar se lleva a cabo mediante un sistema un hombre una celda porque la prisión está en la categoría súper máxima seguridad (súper máxima seguridad)», dijo.

Tras el traslado de Ammar Zoni, bastantes usuarios de las redes sociales sintieron curiosidad por el aspecto de la prisión de Nusakambangan. Curiosamente, uno de los usuarios de las redes sociales de TikTok, @irinewardhanie, compartió el momento en que se encontraba en una torre de observación en una de las prisiones de Nusakambangan.

Este vídeo fue ampliamente comentado por usuarios de TikTok que buscaban información sobre las cárceles de Nusakambangan hasta que encontraron el vídeo en la cuenta @irinewardhanie. En el comunicado subido por el propietario de la cuenta, se encontraba en la torre de observación de la prisión de Permisan.

Para obtener información, según el sitio web del Ministerio de Derecho y Derechos Humanos, la prisión de Permisan es la prisión más antigua de Nusakambangan, construida alrededor de 1908. Esta prisión actúa como una institución correccional de seguridad media. La prisión Permisan Clase IIA tiene una capacidad para 400 reclusos.

En el vídeo, el propietario de la cuenta sube a la torre de observación. Desde donde estaba, se podía ver el edificio de una prisión rodeado de altos muros y alambre de púas en la parte superior. Aparte de eso, también puedes ver otra torre de vigilancia en el lado opuesto donde está parado el propietario de la cuenta, así como una campana.

El propietario de la cuenta también dijo que cuando visitó el área, él y su séquito no pudieron grabar abiertamente. Esto se debe a que esta área es un área restringida o un área prohibida.