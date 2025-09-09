Video Olla Ramlan bailó en el club, el heredero de Benjamin Sueb Ngamuk

Yakarta, Viva – Una serie de noticias en el canal del espectáculo confiscaron con éxito la atención del lector. Uno de los más destacados es un problema Ser Ramlan Los que fueron atrapados bailaron en el club nocturno.

Los herederos se están enfureciendo como resultado de la realeza del trabajo Benjamin Sueb Supuestamente desapareciendo tampoco ganando muchos clics. Además de estas dos noticias, todavía hay otras noticias que es una pena perder. ¿Cualquier cosa? El siguiente es un resumen de la lista de las noticias más populares del Canal Viva Showbiz, martes 9 de septiembre de 2025. ¡Yuk, desplazamiento!

Video viral Olla Ramlan Joggando en el club, cosechando internautas: Perdón por la gente tan decepcionado

La vida personal de Olla Ramlan después de decidir lanzar el hijab continúa en el centro de atención pública. No hace mucho, los videos circulantes en Tiktok mostraron a Olla Ramlan ahora quien penetra la profesión como DJ.

En el video subido por la cuenta Tiktok @iwan, Olla Ramlan parece ver un evento en un club. Olla parece usar un mini vestido negro de borla. Al combinar el vestido con botas negras altas, se ve tan enérgico cuando aparece en uno de los clubes nocturnos.

Los herederos de las regalías de Benyamin Sueb eran sospechosos de desaparecer, la policía intervino

Benjamin Sueb Foto : Telenovela los niños de la escuela

La herencia polémica del legendario maestro Benjamin Sueb continúa. El heredero del famoso artista reportó presuntas violaciones de derechos de autor a la Policía Metropolitana de Yakarta. El informe, que se ha ingresado desde julio de 2024, ahora ha comenzado a ser seguido por los investigadores.

El Director de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Yakarta, la Comisionada de Policía, Ade Simanjuntak, reveló que su equipo había intervenido por completo. El examen del periodista, informado, hasta que los testigos se hayan llevado a cabo.

Después de 3 abortos espontáneos, Onadio Leonardo Y Beby Prisillia finalmente fue bendecida con el segundo niño



Onadio Leonardo y Beby Prisillia. Foto : Instagram @onadioleonardo_official.

Happy News vinieron de la pareja de celebridades Leonardo y Beby Prisillia. La pareja agradeció oficialmente el nacimiento de su segundo hijo el lunes 8 de septiembre de 2025. La hembra bebé se llamaba Janeera Deluca Leonardo Wage.

A través de las cargas de Instagram, Onad compartió valiosos momentos cuando dio la bienvenida a la pequeña princesa de alegría.

Recién inaugurado, ministro de finanzas Purbaya Yudhi Sadewa Ya rociado Joko Anwar

Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa y Joko Anwar.

El famoso director del país, Joko Anwar, está de vuelta en el centro de atención pública. Esta vez no fue por su película de terror, sino por las críticas mordaces de que apuntó al recién inaugurado Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas), Purbaya Yudhi Sadewa.

A través de su cuenta X Personal X, @Jokoanwar, el hombre que se llama familiarmente Jokan subió una imagen que contiene una cita de la declaración de Purbaya relacionada con las demandas de 17+8 que se estaba discutiendo. En esta cita, Purbaya considera el problema de no representar a toda la comunidad.

