Video de Browns QB Shedeur Sanders La madre de Sanders está llamando la atención

Cleveland Browns jugador de ataque Shedeur Sanders No fue el único miembro de su familia creando rumores durante su debut en la NFL.

Ambos de los padres de Shedeur Sanders, el miembro del Salón de la Fama Deion Sanders y su madre, Pilar, llegaron a los titulares mientras brillaba en su primer juego.

Su papá Publicado en las redes sociales durante el juegoEnviando un mensaje claro a aquellos que dudaban de Shedeur.

«¡Oh, sí, qué ahora!» Deion Sanders escribió en x Después del segundo pase de touchdown de Shedeur.

Mientras que «Coach Prime» observaba desde lejos, la madre de Shedeur estaba en el estadio Bank of America para ver la acción en vivo. Un video que publicó antes del enfrentamiento ha llamado algo de atención.

«¡Aaaaa y sabes itttt! ¡Mamá siempre está presente!» Ella subtituló la publicación.

Algunos sintieron que el video era inapropiado y se llevó del momento de Shedeur.

«Te ves demasiado viejo para sacarte la lengua como si tenías 10 años. Intenta una pequeña clase si estás allí para representar a tus hijos», decía un comentario.

Otro agregó: «Me avergonzaría si mi madre de 60 años se estuviera conduciendo así».

Otros mostraron apoyo a Pilar y su apoyo a su hijo.

«¡No hay nada de malo en lo que tiene!

Browns QB Shedeur Sanders quiere inspirar el cambio en Cleveland

Sanders ha visto una oportunidad limitada con los Browns a través de entrenamientos de temporada baja en el campamento de entrenamiento. Pero cuando tuvo su oportunidad al jugar la mayoría de la inclinación del viernes contra los Panthers, capitalizó, lo que llevó al equipo a una victoria de 30-10.

«Estoy agradecido por poder mirar a los ojos de cada jugador y decirles: ‘Esto es nuevo, esta es una familia. Tenemos que cambiar’,», » Sanders dijo después de la victoria. «Yo veniendo aquí, mi voto es definitivamente hacer un cambio y se hizo un cambio. Estaba muy agradecido, muy emocionado de estar allí afuera, estar allí con la línea O y todo así, estaba muy agradecido de estar con ellos, receptores y todos hicieron su parte y siento que todos creían».

Algunos se encogen de hombros de la acción de pretemporada como invaluable. Pero Sanders se tomó el juego en serio, y se demostró.

«A pesar de que es un juego de pretemporada, por lo general, la gente no se toma demasiado en serio, pero ese es nuestro Super Bowl. Ese es el Super Bowl de todos y cada uno de los jugadores», dijo Sanders. «Entonces el cambio es una cosa familiar. Es una familia. Debes poder ir a la guerra con todos y cada uno de los hombres y entender que no estamos jugando para nosotros aquí, estamos jugando el uno para el otro».

Browns QB Shedeur Sanders tiene una gran oportunidad contra Águilas

Los Browns se dirigen a una gran semana, con prácticas conjuntas y un juego de pretemporada contra el Filadelfia Eagles. Sanders está en línea para ganar repeticiones más valiosas, aunque aún debe determinarse si verá sus primeros repeticiones con la temporada baja del primer equipo.

El entrenador de los Browns, Kevin Stefanski, ha tenido cuidado de no reaccionar exageradamente con el desempeño de Sanders, especialmente con el equipo que lidia con lesiones en la sala de QB. Kenny Pickett y Dillon Gabriel Ambos han estado limitados con lesiones en los isquiotibiales.

«Necesitamos pasar los próximos dos días desde el punto de vista de la lesión y ver dónde están todos», dijo Stefanski. «Estoy realmente enfocado en el desarrollo de todos nuestros quarterbacks y cada uno de estos representantes como lo son anoche, lo importantes que son. Así que eso es en lo que estoy enfocado más que nada».

Los Browns y las Águilas se enfrentan el 16 de agosto. Cleveland concluye su pizarra de pretemporada en casa contra los Rams el 23 de agosto.