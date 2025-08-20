Video con salpicadio de Puskesmas virales después del terremoto de Bekasi que se sintió a Yakarta, BNPB reveló el hecho

Yakarta, Viva – Terremoto Bumi con magnitud (M) 4.9 sacudió el Yakarta y las áreas circundantes, miércoles por la noche, 20 de agosto de 2025, con 19.54 Wib. El epicentro estaba en tierra, a unos 14 kilómetros al sureste del distrito Bekasi con una profundidad de 10 kilómetros.

La vibración se siente lo suficientemente fuerte para 1 a 4 segundos. Muchos residentes entraron en pánico y dispersos fuera de la casa, incluso los edificios de oficinas y los apartamentos en Yakarta también fueron vaciados.

La gente de DePok, Bekasi, Bogor, Karawang, a Purwakarta, West Java, Java, West Java. Cabeza BNPB El teniente general Suharyanto inmediatamente ordenó a su personal que coordinara rápidamente juntos Bpbd En Yakarta, Bekasi, Tangerang y el área circundante.

«Inmediatamente verifique e informe», dijo Suharyanto.



Jefe de BNPB, Suharyanto en la oficina de PMK Kemenko, Central Yakarta, jueves 27 de marzo de 2025

Hasta ahora, no ha habido informes oficiales relacionados con el edificio de daños o bajas. Sin embargo, BMKG señaló que había habido una réplica con 2.1 magnitud a 20.35 WIB.

BNPB insta a las personas a permanecer vigilantes y mantenerse alejados de las grietas o colapsar potencialmente. También se aconseja a los residentes en edificios de múltiples historietas que no usen ascensores, sino a través de escaleras de emergencia.

Poco después del terremoto, un video del daño al Centro de Salud Purwasari, Karawang, que se asoció con el terremoto. Sin embargo, el jefe del Centro de Información, Información y Comunicación de Desastres BNPB, Abdul Muhari, enfatizó que la información no era cierta. El daño al edificio fue causado por fuertes lluvias acompañadas de fuertes vientos, no debido al terremoto.

«Se espera que la comunidad no crea fácilmente la información que sea incierta. Siga las actualizaciones oficiales de BNPB, BMKG o BPBD», dijo Abdul.

Para tener en cuenta, un terremoto que mide 4.9 magnitud sacudió el Yakarta y las áreas circundantes.

Basado en la información de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG), el terremoto ocurrió alrededor de las 19:54 WIB.

El Centro de Terremotes está a 14 km al sureste de Bekasi Regency, West Java.

«El terremoto de magnitud 4.9 con una profundidad de 10 kilómetros», dijo la declaración de la cuenta X @infobmkg, miércoles 20 de agosto de 2025.