¡Victoria elegante! Persija regresó al pico después de Hajar Dewa United

Serang, Viva – Perseguidor Yakarta trajo con éxito a casa tres puntos importantes después de conquistar Dewa United Banten con un puntaje de 3-1 en continuo Súper liga 2025/26, viernes 29 de agosto de 2025 Noche en el Banten International Stadium, Serang. Estos resultados hacen que los tigres kemayoran vuelvan a la parte superior de la clasificación.

El juego

Jugando en casa a Dewa United, Persija se desempeñó de manera efectiva a pesar de controlar solo el 42 por ciento de la posesión de la pelota. De los 17 tiros lanzados, ocho de ellos lideraron directamente en la meta del oponente. Esta efectividad es la clave de la victoria de Persija.

El anfitrión se había resistido con juegos agresivos y dominio del 58 por ciento de la posesión de la pelota. Sin embargo, la mala finalización de la final hecha de Dios United solo pudo despegar tres tiros en el objetivo de un total de diez experimentos.

El objetivo de Dewa United fue anotado por Alexis Mesidoro en el minuto 51. Mientras que tres goles Persija fueron donados por Emaxwell Souza (30 ‘), Van Basty Souza (63’) y Allano Lima (90+4 ‘).

Estadísticas de coincidencia

Posesión de la pelota: Dewa United 58% – 42% Persija

Total de disparos: Dewa United 10-17 Persija

Disparos en el objetivo: Dewa United 3-8 Persija

Precisión de aprobación: Dewa United 85% – 82% Persija

Posiciones creadas: Dewa United 7 – 11 Persija

A pesar de perder en posesión, Persija es mucho más efectiva para maximizar las oportunidades y utilizar las brechas en defensa de Dewa United. La trampa de fuera de juego aplicada por los niños adoptivos de Persija también fue bien durante todo el juego.

Volver a la cima

Estos tres puntos adicionales hicieron que Persija volviera a ocupar la posición superior de la clasificación de la Super League 2025/26. La victoria sobre Dewa United también es una fuerte señal de que los Tigres Kemayoran están listos para competir en el título de título esta temporada.