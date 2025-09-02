Victoria dramática Astra Honda Racing Team en ARRC Mandalika 2025

Mandalika, Viva – Tres podios se aseguraron con éxito Equipo de carreras de Astra Honda (Ahrt) en la segunda carrera de la cuarta ronda Campeonato de carreras de ruta de Asia (ARRC) 2025 en el Circuito Internacional de Mandalika, domingo 31 de agosto de 2025. Este impulso especial fue marcado por la primera victoria de Herjun Atna Firdaus en la Clase 600CC de Supersports (SS).

Herjun parecía lleno de determinación desde el comienzo de la carrera. El corredor número 46 de la motocicleta utilizó con éxito una situación dramática después de que varios rivales cayeron en las últimas tres vueltas.

«Esta es una victoria muy valiosa para mí y para el equipo. Mandalika siempre tiene energía diferente, y estoy feliz de finalmente ganar aquí», dijo Herjun después de la carrera, citada Viva Automotive De la declaración oficial de Astra Honda Motor, martes 2 de septiembre de 2025.

En la Clase de Producción Asiática (AP) 250cc, Fadillah Arbi Aditama también contribuyó con podio para Indonesia. Aunque había terminado primero, Arbi fue golpeado por un límite de sanción, por lo que tuvo que estar satisfecho en la tercera posición.

«Para ser honesto, me decepcionó porque había luchado duro hasta la última vuelta. Pero el podio sigue siendo importante para la clasificación, así que todavía estoy agradecido», dijo Arbi.

Mientras tanto, su compañero de equipo, Davino Britani, tuvo que estar satisfecho de terminar en la posición 13. Aun así, AHRT todavía muestra poder colectivo en Mandalika.

El drama también ocurrió en SS600 cuando Mohammad Adenanta Putra no pudo terminar la carrera. Se cayó mientras compitió en el grupo delantero con Herjun.

En medio de ese caos, Herjun permaneció tranquilo y logró traer a casa una dulce victoria. Mientras Rheza Danica Ahrens terminó octava después de competir hasta la línea final.

La sorpresa vino de la clase de 1000cc Superbike Asia Superbike (ASB). Andi Farid Izdihar ganó con éxito el tercer podio, que también es el mejor logro esta temporada.

El podio adicional hace que Arbi sea aún resistente en la parte superior de la clasificación AP250 con 145 puntos. Mientras que Adenanta continuó liderando la clasificación SS600 con 133 puntos a pesar de no terminar en Mandalika.