Victoria Beckham Netflix Docuseries establece fecha de lanzamiento

Victoria BeckhamSiguiente Netflix Docuseries, titulado Simply «Victoria Beckham», ha establecido una fecha de estreno.

Dirigida por Nadia Hallgren («convertirse») y producida por la compañía de producción de David Beckham Studio 99, el documental trazará el ascenso y el ascenso de la Spice Girl convertida en diseñadora de moda y madre de cuatro años. También la seguirá mientras se prepara para otro espectáculo agotador de la Semana de la Moda de París.

La serie de tres partes «íntimas» se lanzará en Netflix el 9 de octubre.

Victoria fue el éxito del documental de su esposo David, dirigido por Fisher Stevens, cuando se lanzó en octubre de 2023. En una escena memorable, que se volvió viral, Beckham se describió a sí misma como «clase trabajadora» durante una entrevista con Stevens hasta que, después de muchas solicitudes de su esposo, admitió haber sido impulsada a la escuela en un Rolls Royce.

Sin duda, David aparecerá en «Victoria Beckham», potencialmente junto con los hijos de la pareja, así como numerosos amigos famosos. El documental de David incluyó entrevistas de sus antiguos colegas del Manchester United, Paparazzi e incluso Anna Wintour.

Es poco probable que aparezca en este último esfuerzo documental de Beckham, sin embargo, el hijo de la pareja, Brooklyn Peltz Beckham, y su esposa Nicola, que cada vez se separan cada vez más de la familia según los informes.