Victoria Beckham Augustinus Bader Makeup: Shop Online

Victoria Beckham está expandiendo su creciente imperio de belleza con un nuevo Colección de maquillaje impulsada por el cuidado de la piel Desarrollado en asociación con Augustinus Bader, que marcó la última evolución del enfoque minimalista de la marca de su marca homónimo.

La nueva gama, que se lanzó el mes pasado, se centra en La fundación cae – Un producto de tez que desdibuja las líneas entre el cuidado de la piel y el maquillaje. La fórmula incorpora la tecnología TFC8® patentada de Bader, un complejo de aminoácidos, vitaminas y péptidos diseñados para apoyar la renovación de la piel y mejorar la textura con el tiempo.

Beckham, quien se asoció por primera vez con la casa de cuidado de la piel alemana en 2019, ha construido constantemente una línea que combina el rendimiento clínico con la marca de lujo. Las colaboraciones anteriores incluyeron humectantes de cebado de rejuvenecimiento celular y suero de poder, los cuales rápidamente se convirtieron en favoritos de culto entre los expertos en belleza. La nueva expansión consolida el compromiso de Beckham Beauty con la salud de la piel a largo plazo al tiempo que amplía su alcance a la categoría de tez.

La asociación con Bader es estratégica y profundamente personal para Beckham, quien durante mucho tiempo ha sido sincero sobre sus desafíos con la piel sensible y su preferencia por las fórmulas que combinan eficacia con elegancia. El embalaje, minimalista, ponderado y vidrio, continúa el lenguaje de diseño exclusivo de su marca, equilibrando la precisión con el polaco.

Además de la fundación, la línea presenta un Bolígrafo Infundido con el mismo complejo TFC8®, que difumina aún más el límite entre la cobertura y el cuidado. Se esperan más productos de tez a principios de 2026, ya que Beckham Beauty continúa expandiendo su presencia en el lujoso espacio para el maquillaje de cuidado de la piel.

