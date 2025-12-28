Victoria ante los ojos de Buyar, la Lazio cedió en el último segundo ante el Udinese

VIVA – Lacio tuvieron que tragar una amarga decepción cuando visitaron la sede Udinese en extensión Liga italiana 2025. Los tres puntos que estaban a la vista se esfumaron después de que el equipo local empatara el partido en los últimos segundos del partido. El partido terminó en empate 1-1.

Lea también: Datos feroces sobre Emil Audero después de que Cremonese le robara puntos en casa a la Lazio



Este resultado hizo que los biancocelesti no aprovecharan la oportunidad de acercarse a lo más alto de la clasificación y de la zona de competición europea. Las negligencias en el tiempo añadido son un problema que acecha a los de Maurizio Sarri.

Las audaces decisiones de Sarri en primera línea

Lea también: Lazio defendida por Bolonia, Cremonese cosecha la victoria: aquí está la última clasificación de la Serie A de la liga italiana



Desde el inicio del partido, Maurizio Sarri tomó una decisión que llamó bastante la atención. El delantero principal Taty Castellanos no fue titular. La punta de lanza estuvo a cargo de Tijjani Noslin, apoyado por Mattia Zaccagni y Matteo Cancellieri en las bandas.

A pesar de enfrentar limitaciones en el medio campo, Sarri mantuvo el esquema 4-3-3. Reda Belahyane se instaló junto a Danilo Cataldi y Matías Vecino. La zaga sigue formada por Addam Marusic, Mario Gila, Alessio Romagnoli y Luca Pellegrini, con Ivan Provedel defendiendo la portería.

Lea también: Inter de Milán y Juventus se clasifican, aquí hay una lista de 6 clubes que llegaron a cuartos de final de la Coppa Italia



La primera mitad fue plana

El partido transcurrió a un ritmo lento en la primera parte. La primera oportunidad de la Lazio llegó a través de Noslin, que recibió un gran pase de Cataldi, pero su disparo lejano se fue desviado.

El Udinese intentó responder a través de Nicolo Zaniolo, que disparó desde fuera del área, pero no acertó. Hacia el descanso, la Lazio tuvo otra oportunidad de oro después de que Noslin escapara de la trampa del fuera de juego, pero su disparo fue bloqueado por Thomas Kristensen.

Provedel mantiene la esperanza de la Lazio

Ya entrado el segundo tiempo, la intensidad del partido fue aumentando poco a poco. Cancelieri amenazó con una acción individual por el lado derecho, pero su disparo no dio en el blanco.

El momento crucial se produjo en el minuto 75. Un error de Mario Gila en su propia área fue aprovechado por Hassane Kamara para recuperar el balón. Keinan Davis tuvo una oportunidad de oro, pero Provedel apareció alerta y frustró la amenaza.

Vecino abre la esperanza

La Lazio finalmente abrió el marcador en el minuto 80. Matías Vecino disparó desde lejos y alcanzó a un jugador del Udinese antes de rodear al portero Daniele Padelli. Este gol puso a la Lazio por delante y más cerca de la victoria.