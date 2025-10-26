Victor Wembanyama hace historia en la NBA mientras los Spurs se mantienen invictos

Victor WembanyamaEl rápido ascenso de prospecto generacional a artista histórico alcanzó otro nivel el domingo, cuando la superestrella francesa de 21 años impulsó el Espuelas de San Antonio a una victoria 118-107 sobre el Redes de Brooklyn – y en los libros de récords de la NBA.

Wembanyama realizó otra actuación imponente con 31 puntos, 14 rebotes y 6 bloqueos, marcando su tercer doble-doble consecutivo y consolidando un hito estadístico sin precedentes para comenzar la temporada.

Según la NBAWembanyama es el primer jugador en la historia de la liga en anotar 100 puntos y registrar al menos 18 tapones en los primeros tres partidos de su equipo.

La hazaña histórica de Wembanyama consolida su estatus de superestrella

El fenómeno de 7 pies 4 pulgadas ha abierto la campaña 2025-26 a un ritmo asombroso. A lo largo de tres partidos, Wembanyama promedia 34,5 puntos, 13,0 rebotes, 6,0 tapones, 1,5 asistencias y 1,0 robos en sólo 31,0 minutos por partido: una producción inigualable en el baloncesto moderno.

Pero es su dominio bidireccional lo que sigue asombrando a jugadores y analistas por igual. Cerca del medio tiempo del domingo, Wembanyama rechazó tiros consecutivos en una posesión defensiva, luego corrió casualmente por la cancha y anotó un triple profundo que extendió la ventaja de San Antonio a 21.

«Siento que es donde deberíamos estar. Se siente genial cada noche». Wembanyama dijo postjuego. «Sabes, definitivamente es un impulso para la motivación».

Cuando se le preguntó sobre su confianza a largo plazo, Wembanyama admitió que confiaba en sus instintos en ese momento.

«Tienes que confiar en ti mismo», dijo. «A veces eso es lo que hice».

Los Spurs superan el repunte de los Nets tras la última oleada de Wembanyama

Los Spurs parecían estar tranquilos después de tomar una ventaja de 21 puntos en el medio tiempo, pero los Nets estaban detrás. cam thomas‘ Estallido de 40 puntos: volvió a tomar una breve ventaja a principios del último cuarto.

San Antonio rápidamente recuperó el control, liderado por el novato Dylan Harperquien impulsó un parcial decisivo de 10-0 al final del partido. La jugada de tres puntos de Harper y su bandeja ayudaron a los Spurs a recuperar la ventaja 100-97 con 6:59 por jugarse, y Wembanyama selló la victoria con una volcada cortante y un tiro libre técnico en la recta final.

Keldon Johnson añadió 19 puntos, Devin Vassell anotó 16 y Harper terminó con 20 puntos y 8 asistencias para San Antonio, que mejoró a 3-0 por primera vez desde la temporada 2019-20.

Por Brooklyn, Thomas llevó la ofensiva con 40 puntos, mientras que Michael Porter Jr. sumó 16 y Nicolas Claxton astillado en 10.

Una defensa dominante y un inicio sin precedentes alimentan la buena racha de los Spurs

La defensa de San Antonio, anclada en el bloqueo de tiros de Wembanyama, una vez más demostró ser la diferencia. El pívot de 7 pies 4 pulgadas acertó múltiples tiros en la misma posesión a mediados del segundo cuarto, energizando a la afición local antes de anotar su ahora viral triple desde más allá de la parte superior de la llave.

En el entretiempo, Wembanyama ya tenía 18 puntos y 8 rebotes, y los Spurs lideraban 69–48.

Los Nets se recuperaron a un solo dígito al entrar al cuarto, pero el aplomo de los Spurs, y la presencia de su superestrella novata, cerraron la puerta.

Una estrella que asciende más rápido de lo que nadie imaginaba

El brillante comienzo de Wembanyama ya ha generado comparaciones con algunas de las mejores aperturas de temporada en NBA historia. Su combinación de protección de aro de élite, rebotes y versatilidad de anotación en el perímetro continúa redefiniendo lo que es posible para un hombre grande en el juego actual.

Mientras los Spurs persiguen su primer lugar en los playoffs desde 2019, su joven piedra angular lo deja claro: la era Wembanyama en San Antonio ha llegado oficialmente.