Víctimas de envenenamiento de MBG en West Sumatra Agam aumentó a 108 personas

Agam, Viva – El número de víctimas de intoxicación alimentaria nutritiva libre (MBG) en Agam Regency, West Sumatra, continúa aumentando. Hasta el jueves (10/10/2025) por la tarde, el total de las víctimas han alcanzado 108 personas repartidas por Nagari o Manggopoh Village y Tangah Village.

«Esto se basa en los datos de las víctimas tratadas en el Hospital Lubuk, el Hospital Ibuk y el Centro de Salud de Rizki Bunda y Manggopoh», dijo el jefe de la Oficina de Comunicación e Información (Diskominfo) AGAM, Roza Syafdefianti, en Lubuk Basung, jueves (2/10/2025).

Roza explicó que cientos de víctimas consistieron en jardín de infantes, primaria, MTS, estudiantes de secundaria, maestros, padres. Del total de 108 víctimas, 41 personas todavía estaban siendo tratadas en dos hospitales y un Puskesmas, mientras que otras 67 personas habían sido enviadas a casa después de que su condición mejorara.

Jefe de la Oficina de Comunicación e Información de Agam Roza Syafdefianti revisó a las víctimas de envenenamiento por MBG

«La víctima recibe servicios de salud en los tres hospitales y Puskesmas», dijo.

Agregó, el número de víctimas continuó creciendo. Más temprano el miércoles (1/10) Noche alrededor de las 21:00 WIB, el número de víctimas se registró en 86 personas. Pero el jueves (2/10), el número aumentó 22 personas después de que había pacientes de tratamiento adicionales, que constaban de 11 personas en el Centro de Salud Manggopoh y 11 personas en el Hospital Regional Lubuk Basung.

«De las 22 personas, 14 personas todavía estaban siendo tratadas hasta las 11:30 WIB y el resto había regresado», explicó.

Se dice que la víctima tiene síntomas de envenenamiento después de comer el menú MBG en forma de arroz frito. Los síntomas que surgen incluyen náuseas, mareos, dolores de cabeza. Luego, las víctimas recibieron tratamiento médico en el Centro de Salud Manggopoh, el Hospital Regional Lubuk Basung y Rsia Rizki Bunda.

En la actualidad, la cocina de la Unidad de Servicio de Rehinal Nutrition (SPPG) que produce alimentos se ha detenido temporalmente. (ENTRE)