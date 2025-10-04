Víctimas de envenenamiento de MBG en el sur de Timor NTT aumentó a 331 estudiantes

Soe, vive – Hospital General Regional de SOE (RSUD), Timor central del sur East Nusa Tenggara Caring por 331 alumno SD y Paud que experimentó envenenamiento Después de consumir alimentos nutritivos gratis (Mbg) El viernes 3 de octubre de 2025.

Según los datos policiales publicados el viernes por la noche, cientos de víctimas de envenenamiento fueron tratados en cuatro lugares diferentes, a saber, el Centro de Salud de la Ciudad de SOE (10 personas), el Hospital SOE (154 personas), la oficina de TTS Regency PRKP (15 personas) y SD GMIT SOE 2 (152 personas).

The data shows that the most victims came from SD GMIT SOE 2 as many as 195 students, followed by SD Oenasi (44 people), SD Inpres Soe (33 people), TK Oenasi (20 people), SD Advent (14 people), posyandu maleset (12 people), posyandu new city (6 people), posyandu bhayangkara (3 people), as well as posyandu persona no corporativa.

El puesto de Hospital Regional de SOE inicialmente acomodó a 154 personas, actualmente 24, el puesto de Polres en BKD acomodó a 15 personas antes, todavía se trataron a 15 personas, el puesto GMIT SOE 2 SD era originalmente 152, quedaban 9 personas y el puesto de Puskesmas de la ciudad de SOE seguía siendo 10 personas.



Las víctimas de envenenamiento de MBG recibieron tratamiento médico en la sala de emergencias del Hospital Regional SOE NTT

«El número total de víctimas de envenenamiento a 331 personas, con 273 personas se ha recuperado y regresado», dijo a los periodistas el jefe de policía de TTS AKBP, Hendra Dorizen.

Todas las víctimas se quejaron de síntomas como mareos, vómitos, diarrea, náuseas y dolor abdominal.

Este MBG fue proporcionado por SPPG SOE 1 City, propiedad de la Fundación Timorana Mandiri Care ubicada en Jalan Ki Hajar Dewantara, Village Kota Baru, Distrito de la Ciudad de Soe, con un total de 3.026 beneficiarios.

Sospecha de envenenamiento de sopa de pollo rancio

Adrias Halla, la maestra de SD Inpres Oenasi, declaró que el pollo Soto huele a comida que ha sido dañada. Había persuadido a sus alumnos para que no lo comieran, o trajeron a casa como comida para perros o cerdos.

«Pero porque el hambre hace que los estudiantes sigan comiendo», dijo Halla a los periodistas.

Mientras tanto, el jefe de la oficina de educación de TTS Regency, Musa Benu, reveló que la escuela secundaria SOE 1 State y SMP Negeri 3 Soe se negó a aceptar MBG el viernes porque el menú que se entregó emitió un aroma desagradable que indicaba que la comida comenzó a obsesiones.