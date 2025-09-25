Víctimas de envenenamiento de masas de MBG en West Bandung Penetrar 911 Estudiantes

Bandung, Viva – Regencia West Bandung Caso de emergencia envenenamiento Estudiantes/estudiantes de masa en todos los niveles que van desde la escuela primaria, secundaria y secundaria/secundaria vocacional supuestamente después de comer el programa del programa Comer nutritivo gratis (Mbg) distribuido en su escuela a principios de esta semana.

Según los datos de la Oficina de Salud del Distrito de West Bandung, el número de víctimas de envenenamiento hasta el miércoles por la noche, 24 de septiembre de 2025, hasta 911 estudiantes experimentaron síntomas de envenenamiento por MBG.

El número se acumula de dos eventos, a saber, el lunes22 de septiembre de 2025, que antes de 411 personas, y los últimos eventos el miércoles 23 de septiembre de 2025 con 500 niños.

Caso de envenenamiento de MBG en SMKN 1 Cihampelas West Bandung

Para los últimos casos, el más ocurrió en el distrito de Cipongkor con 400 estudiantes y otros 100 en Citalem Village.

El Secretario Regional (SEKDA) de la provincia de Java Occidental, Herman Suryatman, aseguró que 500 estudiantes que experimentaron envenenamiento en masa después de comer el menú MBG en West Bandung Regency, se manejaron bien.

«Debemos anticipar los peores riesgos que no se pueden manejar en la ubicación y debemos ser tratados», se citó a Herman el jueves 25 de septiembre de 2025.

Inmediatamente movilizó al personal médico y las ambulancias provenían de varias regiones para lidiar con estudiantes de envenenamiento. Los estudiantes víctimas de envenenamiento generalmente experimentan quejas de náuseas, falta de aliento, mareos, debilidad e convulsiones.

«Me identificaron 500 que se quejaron e inmediatamente lo manejamos. Los hemos revisado a ambos, las condiciones son así», dijo.

El gobierno provincial de Java Occidental también ha coordinado con una serie de hospitales de referencia en Bandung Raya, además de los hospitales gubernamentales, para acomodarlos con el mejor manejo.

«Al menos están los hospitales de Cibabat, el Hospital Dustira, el Hospital Otista, el Hospital Sartikasih, Kawaluyan Cahaya, Parahyangan, incluido el Hospital Al-Islam. Por lo tanto, para el hospital no está corto, también preparamos la cama al máximo

Eventos inusuales

Mientras tanto, el jefe de la Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD) de la provincia de Java Occidental, Teten Ali Mulku Engkun, dijo que se desplegaron hasta cientos de ambulancias en Cipongkor, West Bandung Regency, Java Occidental para evacuar a los estudiantes que experimentaron intoxicación a las instalaciones de salud.

West Bandung BPBD también ha hecho una carpa de emergencia para un puesto de emergencia en Cipongkor y alertó a cientos de ambulancias para evacuar a los estudiantes al puesto de emergencia en Cipongkor, Puskesmas y RSUD.

Dado, el número de víctimas continúa creciendo. Algunos estudiantes que habían sido enviados a casa fueron devueltos al puesto de emergencia debido al deterioro de las condiciones. De hecho, varios estudiantes supuestamente experimentaron convulsiones, falta de aliento, a llorar de dolor.

«Se prepararon aproximadamente cien ambulancias, incluso que incluyeron una serie de hospitales generales regionales en Bandung Raya también habían sido alertados si la víctima continuó creciendo», dijo Teten el miércoles.

Anteriormente, el gobierno de West Bandung Regency estableció un caso de presunto envenenamiento masivo que sucedió a cientos de estudiantes después de comer alimentos nutritivos (MBG) gratis en el distrito de Cipongkor como un evento extraordinario (KLB).

«Así que ahora lo hemos establecido como un estado de KLB para que el manejo sea más rápido y también más completo como ese», dijo el martes el regente de West Bandung, Ritchie Ismail en West Bandung.

Jeje dijo que el gobierno de West Bandung Regency junto con agencias relacionadas estaban investigando la cocina que sirve al plato.

También ha cerrado temporalmente la Unidad de Servicios de Rehinal Nutrition (SPPG) en la región para garantizar que se cumplan los estándares de gestión de alimentos.

«A partir de la licencia a la estandarización de la gestión de alimentos, debemos verificar. Si no es factible, entonces haremos mejoras. Específicamente para la cocina en Cipongkor, la cerraremos primero para la investigación», dijo.

