Víctimas arrastradas por la inundación repentina de Jember encontradas muertas en la desembocadura del río

VIVA – Víctima deriva inundación destello que afectó a dos subdistritos de la Regencia jemberJava Oriental, descubierta morirtras ser reportado como desaparecido porque fue arrastrado por la fuerte corriente Inundaciones repentinas que se estrelló contra su casa en Pakis Village, Jember, el lunes por la noche.

La víctima llamada Abdul Wahid (52) fue encontrada muerta en el río Bedadung en la aldea de Puger Wetan, el martes 3 de febrero de 2026 por la tarde.

Abdul Wahid es miembro del personal de la sección de Servicios Públicos del distrito de Panti y también exsecretario de la aldea de Pakis (Sekdes).

«Los pescadores de Puger encontraron el cuerpo de la víctima en el río Puger Wetan, distrito de Puger, muerto, por lo que el equipo conjunto SAR evacuó el cuerpo», dijo el jefe de la Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD) de Jember, Edi Budi Susilo, cuando se confirmó el martes.

Según Edi, el cuerpo fue encontrado en el río Bedadung que desemboca en el estuario en aguas de Puger, distrito de Puger. Voluntarios de Polairud evacuaron el cuerpo y luego lo llevaron a la funeraria en Pakis Village, distrito de Panti, para su entierro.

«Las inundaciones repentinas afectaron a dos subdistritos de Jember, a saber, los subdistritos de Panti y Rambipuji, con 38 casas afectadas y cuatro casas que sufrieron daños menores», dijo.

Dijo que el Equipo de Respuesta Rápida (TRC) de Jember BPBD ayudó a limpiar el material restante de la inundación repentina en docenas de casas de residentes y puentes que fueron bloqueados por bambú que fue arrastrado por la inundación repentina.

«El equipo pesado del Servicio PUPR en la ubicación del puente Tembelang, aldea de Pecoro, distrito de Rambipuji, está limpiando el barongan de bambú que bloquea el flujo de agua en el puente», dijo.

Al lugar de la inundación acudieron también varios funcionarios regionales, concretamente el Servicio Social, que recogió el material logístico de la cocina independiente, donde preparó 300 paquetes de arroz para los residentes afectados y los agentes que se ocuparon de la inundación.

«El equipo de salud del Servicio de Salud también llevó a cabo controles de salud y tratamiento a los residentes afectados por las inundaciones repentinas con servicios de salud que se llevaron a cabo en Polindes y Village Hall», dijo.

Edi hizo un llamamiento a los residentes para que evacuen inmediatamente si se producen fuertes lluvias en el río Badean, de acuerdo con la alerta temprana del BMKG sobre condiciones climáticas extremas en la región de Java Oriental.