Víctima de presuntos fraudes en el comercio de criptomonedas informa a Polda Metro, también se menciona el nombre de Timothy Ronald

Jacarta – Conjetura fraude clandestino comercio cripto- arrastrando a grandes nombres al ámbito del derecho. Una víctima oficial denunció el caso a policía metropolitana Jaya después de admitir haber experimentado pérdidas fantásticas debido a la inversión en criptoactivos que prometían múltiples ganancias.

El informe fue aprobado por el Jefe de Relaciones Públicas Policía Metro JayaEl comisario de policía Budi Hermanto. Confirmó que la policía había recibido un informe del reportero de iniciales Y.

«Es cierto que hubo un informe sobre Crypto por parte del periodista con las iniciales Y», dijo Budi cuando se confirmó, el domingo 11 de enero de 2026.

En el informe, la víctima denunció presuntos actos delictivos de estafa regulados en el artículo 492 del Código Penal y el artículo 607 del Código Penal relativo al Delito de Blanqueo de Capitales (TPPU). Sin embargo, la policía sigue siendo cautelosa y no ha identificado al denunciado.

Según Budi, el informe se encuentra actualmente en la etapa de investigación inicial. Los investigadores investigarán el caso convocando a varias partes relacionadas y examinando las pruebas presentadas por el periodista.

«La persona denunciada está bajo investigación. Los investigadores investigarán el informe pidiendo aclaraciones al reportero y analizando la evidencia», dijo Budi.

Este caso fue ampliamente discutido por el público después de que la cuenta de Instagram @cryptoholic subiera una foto de un informe policial que supuestamente involucraba los nombres del fundador de Crypto Academy, Timothy Ronald, así como un comerciante de criptomonedas llamado Kalimasada. La publicación provocó reacciones generalizadas en las redes sociales y abrió las voces de otras víctimas que afirmaron haber sufrido una suerte similar.

En su carga, @cryptoholic dijo que hasta ahora no ha habido respuesta de las partes mencionadas en el informe.

«Hasta ahora no ha habido respuesta de @akademicryptocom Timothy Ronald o Kalimasada. Finalmente, a través del movimiento @skyholic888, las víctimas que anteriormente habían afirmado tener miedo porque fueron amenazadas al hacer una denuncia policial ahora han tenido el coraje de denunciar», escribió la cuenta @cryptoholic.

Según la cronología presentada, se sabe que la víctima es parte del grupo Crypto Academy Discord. De este grupo, se dice que la víctima recibió una oferta para intercambiar criptoactivos con la promesa de obtener fantásticas ganancias en poco tiempo.

«En enero de 2024, la víctima recibió una señal para comprar monedas manta con la promesa de un aumento potencial del 300 al 500 por ciento. Como creía, la víctima compró monedas manta por 3.000 millones de rupias», explica la cronología en el informe.