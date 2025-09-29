Vicky Praseteto gastó Rp1.5 mil millones para ayudar a Nunung, tocado por este Curhatan

VIVA – El mundo del entretenimiento del país se calienta nuevamente por la historia de solidaridad que toca entre dos figuras públicas, Vicky Prasetyo Y Monótono. No mitigado, Vicky, según los informes, ha asignado fondos fantásticos, llegando a Rp1.5 mil millones, para ayudar a los comediantes senior que Nunung fue pionero en un nuevo negocio culinario.

Leer también: Nunung admite que no se puede llamar sobreviviente de cáncer, esta es la razón



Esta gran cantidad de asistencia financiera se manifiesta en forma del establecimiento del restaurante de pollo a la parrilla de Mami Nungky ubicado en el área estratégica, Kalibata, South Yakarta.

Este paso de generosidad no es solo un momento de asistencia, sino una forma de apoyo a largo plazo Vicky Prasetyo a su mejor amigo que está luchando por restaurar la salud después de la curación del cáncer.

Leer también: MPOK Alpa estaba llorando en los brazos de Nunung cuando fue sentenciado a cáncer de mama



En respuesta a la situación, Vicky eligió proporcionar capital comercial sostenible en lugar de asistencia en forma de efectivo consumible. Espera que el restaurante no solo sea una fuente de ingresos en este momento, sino también activos que pueden ser heredados en el futuro.

«En esta condición, Mami intentó elevarse nuevamente en la situación, ambos sobreviven en una condición económica y la enfermedad de su cáncer», dijo Vicky Praseteto, citando espectáculos de YouTube, el lunes 29 de septiembre de 2025.

Leer también: Se investigan las minas ilegales de Zirkon en el centro de Kalimantan, sospechoso de Bareskrim Bidik



Reiteró la razón para elegir un esquema de asistencia en forma de capital comercial,

«Así que hemos ayudado a Mami, pero no se interrumpan, para que esto pueda ser un negocio en el que también se pueda heredar», continuó Vicky.

La decisión de Vicky de acumular miles de millones de rupias aparentemente fue desencadenada por el corazón de Nunung con respecto a la carga financiera de que debe ser nacido por gastos médicos.

El ex esposo de Angel Lelga admitió que estaba muy conmovido al escuchar la historia de Nunung sobre el alto precio de los medicamentos necesarios después del tratamiento del cáncer. El legendario miembro del grupo de comedia de Srimulat incluso tuvo que gastar hasta decenas de millones de rupias cada mes para necesidades médicas.

«Él le dice a ‘Vick, a veces mi medicamento es costoso, un mes puede ser Rp. 40 millones, a veces un medicamento puede ser RP8 millones», dijo Vicky.

«Me tocó mucho el corazón para ayudar, pero si me ayudaron, solo compro medicina más tarde el próximo mes, por lo que es mejor que hiciera un negocio», concluyó.

La ex anfitriona de varios reality shows está agradecido de que las buenas intenciones y las grandes inversiones hayan recibido una respuesta positiva del público. Desde su apertura, el restaurante de pollo asado de Mami Nungky ha mostrado un rendimiento prometedor.

«Esperemos que pueda funcionar bien, muchas ramas, y gracias a Dios ayer penetraron mil órdenes más», dijo Vicky.

Esta historia es un claro ejemplo de cómo se puede realizar la solidaridad entre senimán a través del apoyo estratégico y el impacto a largo plazo.