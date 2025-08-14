Vicky Krieps protagoniza una historia fantasma austera

Tal vez porque muchos de ellos eran cuentos de advertencia, pero las rimas de guardería tradicionales pueden ser desconcertantes como el infierno cuando desempaques el significado debajo de la melodía alegre. Entre los más extraños de todos (tal vez clasificándose justo debajo del «anillo de Rosie», relacionado con la plaga mortal, se encuentra «Jack y Jill». Ya sabes, la pareja que subió la colina Para buscar un cubo de agua: el primer se cae, y el segundo viene a la vez.

Esa rima infantil familiar se encuentra libremente en el centro del escritor y director Samuel Van GrinsvenLa austera historia fantasma, «Subiendo la colina», una meditación sombría y seria sobre el amor, el dolor y los negocios inacabados centrados en una pareja llamada Jack y Jill, interpretada por Dacre Montgomery y Vicky Cryps. La pareja ofrece actuaciones exigentes mezcladas con detalles de parpadeos y te perderás en torno a los cambios en las expresiones faciales, el lenguaje corporal e incluso la entonación del habla. Esto se debe a que tanto Jack como Jill están perseguidos por los muertos, y no solo metafóricamente, sino también físicamente, y su comportamiento tiende a variar ligeramente cuando el fantasma se hace cargo de sus formas.

Cada uno está atormentado por el mismo fantasma: un artista brillante llamado Elizabeth, quien es la querida esposa de Jill, y la madre separada de Jack. Ese detalle hace que sus actuaciones sean aún más impresionantes, ya que Krieps y Montgomery tienen la tarea de interpretar no solo a sus respectivos personajes, sino también un eco de Elizabeth, e incluso de la otra, armonizando conjuntamente sus actuaciones para garantizar que representen a Elizabeth en términos similares. Para el público, el proceso de detectar sus sutiles cambios performativos vale la pena solo el precio de la entrada.

Elizabeth nunca ingresa a la película de ninguna manera corpórea, pero la presencia de su espíritu se asoma en toda la sombría historia, coescrita por Jory Anast. Palabras como «Ghost», «Spirit» y «Haunted» podrían dar la idea incorrecta. Tonalmente, este pequeño y enigmático ejercicio de género enigmático es menos en la línea del horror sobrenatural (a pesar de que ofrece escalofríos discretos en el camino) y más en la vecina de la «hija eterna» de Joanna Hogg o el Rudyard Kipling «Ellos», los cuentos de la vida posterior donde una sensación de la tristeza remordosa y no salta a los cuentos.

Es cierto que la película de Grinsven no alcanza la profundidad expresiva de estos ejemplos en general, dejando mucho que desear cuando se trata de la devastación emocional que pueden ofrecer tales historias. Pero las imágenes salvajes, heladas y rurales de la película, capturadas grandiosamente por el director de fotografía Tyson Perkins, son asombrosamente hermosos para meditar. Y los matices en las actuaciones de los actores principales logran ampliar la intriga y la trama limitada de la historia, elevando una película que a veces se siente como si pudiera haber sido tan fácil.

La película comienza en serio con el funeral de Elizabeth en una casa minimalista, remota y de alta gama de Nueva Zelanda, rodeada de impresionantes vistas monocromáticas: colinas, valles, cuerpos de agua congelados, ubicados contra un vasto horizonte y envuelto por tonos de color gris azul. La elección de la ubicación se siente a la vez inevitable y enormemente consecuente para la película, haciendo su propia narrativa de levantamiento pesado al sugerir una gravedad atmosférica y una sensación de soledad (resonada por el diseño de sonido misterioso) cuando Jack llega al funeral sin previo aviso, insistiendo en que fue Jill quien lo invitó.

Jill no solo no tiene idea de quién es Jack o quién podría haberlo invitado, sino que nadie en la compañía de Jill se siente particularmente contento de ver a Jack. La hostilidad despectiva se vuelve más clara cuando la hermana severa de Elizabeth, Helen (una sarah Peirse que roba la escena, con un significado creciente en el cuento) sugiere que su hermano solo tenía dos amores: su hogar y Jill.

Dado que «Subiendo la colina» se anuncia como una historia de fantasmas, estamos muy por delante de todos los personajes para responder: «¿Quién invitó a Jack al funeral?» Pero afortunadamente, todavía estamos tratados con algunas sorpresas en el camino, incluidas cómo Jack y Jill llegarían a aprender unos a otros a través de Elizabeth, dentro de las paredes de la casa mínimamente decorada y amueblada de Jill que se ve (bastante intencionalmente) como una sala de exposición escandinava que una casa real y vivida. Por ejemplo, el dormitorio de Jill consiste en solo un colchón simple colocado directamente en el piso, al lado del ataúd de Elizabeth.

Gracias a esta escasez, hay una calidad íntima y de juego escénico para los interiores de Grinsven, una elegante desarraza que nos permite centrarnos en las actuaciones. La inquietud comienza poco después de la llegada de Jack, ya que la historia de fondo de los personajes emerge en gotas pequeñas y fragmentadas. Hay una sugerencia preocupante de abuso, lo que implica que Jack podría haber sido maltratado por su madre (y salvado por Helen), en lugar de abandonarse sin corazón. Como Jack y Jill permiten que Elizabeth se haga cargo de la noche tras noche, su cercanía también crece gradualmente hasta el punto de que los dos tienen sexo a través de movimientos que se sienten mecánicamente orquestados. La sugerencia aquí es que Elizabeth posee a Jack durante ello, tal vez lo hace, tal vez no lo hace.

Dado que «Subiendo la colina» se trata en última instancia de las formas en que los humanos lloran la pérdida, lo que se siente real para Jack y Jill es más importante que saber si realmente hay un fantasma que los une. En eso, tanto Krieps como Montgomery permanecen profundamente comprometidos con sus personajes, asegurándose de que nos encontremos donde están mental y psicológicamente. Tal vez «subió la colina» podría darse el lujo de sacudirnos un poco más emocionalmente, pero aún deja una investigación elegante sobre el dolor.