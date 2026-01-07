Vicky Krieps protagoniza el romance moderno al estilo Jane Austen ‘Emma Doucet’

Películas tótem ha abordado “Emma Doucet”, un melancólico drama romántico del director de “Sidonie in Japan” Elise Girard.

Vicky Krieps interpretará a Emma, ​​una madre soltera de unos cuarenta años que hace malabarismos entre el trabajo, los compromisos voluntarios, la paternidad y una vida emocional complicada. Inesperadamente se enamora del primer ministro francés, Michel Villaverde, interpretado por Alex Lutz, y a pesar de las dificultades de su relación, los dos se embarcan en un discreto romance epistolar. Mientras Emma comienza a reevaluar sus elecciones, la crisis existencial adolescente de su hijo refleja silenciosamente la suya.

¡La producción comenzará en la primavera de 2026, encabezada por la francesa 10:15! Producciones junto a la alemana Lupa Film. Les Films du Losange y Piffl Medien se encargarán de la distribución en Francia y Alemania respectivamente, con el apoyo adicional de Arte France Cinéma.

«Emma podría haber salido de una novela de Jane Austen», dijo Girard. “Pero, sobre todo, es una mujer como muchas otras: trabajadora, madre, idealista y romántica, esperando sin saberlo algo, tal vez el amor verdadero”.

«‘Emma Doucet’ es una historia profundamente romántica que va en contra de un mundo donde la esperanza a menudo parece escasa», añadió Margot Hervée de Totem Films. «Nos recuerda que la vida sigue llena de giros inesperados».

El largometraje anterior de Girard, “Sidonie in Japan”, se estrenó en los Venice Days de 2023, consiguió más de 30 ventas internacionales y recaudó más de 1 millón de dólares en todo el mundo. Protagonizada por Isabelle Huppert junto a August Diehl y Tsuyoshi Ihara, el drama agridulce sigue a una autora francesa viuda que viaja a Kioto y se enfrenta a la presencia persistente de su difunto marido mientras intenta empezar de nuevo.

De cara al Unifrance Rendezvous de este año en París, la lista actual de Totem incluye al ganador del León del Futuro de Venecia, “Short Summer”, de Nastia Korkia; Locarno titula “Fantasía” de Muñeca y “Donkey Days” de Rosanne Pel; Karlovy Vary, ganadora del premio al mejor director, “El visitante”, de Vytautas Katkus; y “Reina del Algodón” de Suzannah Mirghanique se estrenó en la Semana de la Crítica de Venecia. La compañía también viaja a la Berlinale con el segundo largometraje de Anna Roller, “Allegro Pastell”, que se estrenará en la sección Panorama.