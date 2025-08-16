Vicky Krieps Ground de Kawase de Kawase

La donación de órganos puede ser un milagro de la medicina moderna, aunque en Japón, sigue siendo una práctica divisiva, en conflicto con ciertos puntos de vista culturales y religiosos sobre los límites de la mortalidad y el cuerpo. Para Corry (Vicky Cryps), un experto francés en trasplantes de corazón pediátricos que trabajan en un hospital Kobe de alta tecnología, dicha resistencia es difícil de entender, y eso es antes de que una crisis personal separada la confronte con el debate sobre cuándo llamar tiempo en una vida humana. La invención melodramática produce una rumia filosófica matizada en «Yakushima’s Illusion», la primera característica de ficción en cinco años del escritor y director japonés Naomi kawasey una típica de su obra en su combinación de exuberante sentimentalismo con ambigüedades interiores más frágiles.

Se estrenó en competencia en Locarno, «Yakushima’s Illusion» ve a Kawase reanudando la exploración de las sensibilidades orientales versus occidentales que comenzó en el vehículo Juliette Binoche de 2018 «Visión», una vez más con una estrella de habla francesa a la cabeza. Resulta que Krieps y Kawase son colaboradores bien emparejados: la estrella de Luxemburgo tiene una presencia suavemente reservada y cuantica que complementa y fundamenta la mística aireada del director, mientras que la película en sí tiene una columna narrativa más firme y una corriente más rica de los sentimientos que la «visión» hechicílica. El resultado podría ser el trabajo más visto de Kawase desde «Sweet Bean» de 2015, dar o llevar su película oficial para los retrasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El montaje de apertura de la película inmediatamente lleva el sello del director con su cascada de imágenes naturales y sensuales entusiastas: el sol que se eleva sobre colinas boscosas escasas; anchos y antiguos troncos de árboles que surgen hasta el follaje brillante de primavera; Cuerpos humanos entrelazados y acariciados en la luz de la mañana láctea. Una visión breve y visceral de la cirugía de corazón abierto interrumpe el flujo de felicidad, anticipando los estados mental cambiantes de nuestra heroína. A la vez, un pragmático y un romántico, Corry a veces lucha por evitar que su cerebro científico se entrometa en momentos de abandono sensorial y sensación sin vigilancia.

Una línea de tiempo de deslizamiento de deslizamiento la presenta en la actualidad, haciendo rápidamente sus rondas en el hospital y demostrando una forma amable y tranquilizadora junto con sus pacientes jóvenes y sus familias en dificultades. Eso está en un contraste puntiagudo con el acero tranquilo que muestra en reuniones con otros profesionales médicos, donde a menudo defiende los trasplantes de órganos sobre las actitudes del escepticismo arraigado o la cansada renuncia. Para un paciente, se le dice, se está volando un nuevo corazón desde un hospital en Kagoshima: un flashback de unas vacaciones de senderismo que Corry tomó tres años antes a la cercana isla Yakushima, la fuente de las hermosas vistas salvajes de la introducción de la película.

En uno de los senderos forestales allí, se encuentra con el guapo, el fotógrafo de Taciturn Jin (Kanichiro), y los dos se sienten atraídos entre sí. Aunque su relación resultante aparentemente se basa en una melancolía mutua y calma del espíritu, surgen diferencias cruciales con el tiempo, ya que su rutina urbana orientada a su carrera choca con su espontaneidad y yen para la aventura. Un día, de repente se desvanece, uniéndose a las filas de lo que los japoneses llaman «Johatsu», traduciendo literalmente como «los evaporados»: las personas que abandonan voluntariamente de sus vidas establecidas, familias y círculos sociales, a veces con la ayuda de agencias especializadas para facilitar la desaparición.

Para Corry, es una elección tan inexplicable como la oposición a la cirugía que salva la vida que se encuentra habitualmente en su profesión, y abre una serie de preguntas: ¿cuándo se convierte en una desaparición? ¿Cómo saber si alguien está perdido o simplemente no quiere ser encontrado? Además, los flashbacks escalonados revelan la ansiedad de toda la vida de Corry por el abandono, derivado de la muerte de su madre en el parto; La resonancia personal de su misión en el trabajo para curar a las familias jóvenes que enfrentan la muerte y la enfermedad se vuelve conmovedor. Poco a poco, a medida que una narración serpenteante se centra en el caso de Hisashi (Ojiro Nakamura), un niño alegre que espera un trasplante de corazón, los intereses intelectuales y emocionales de la película llegan a una cabeza satisfactoria (y agresivamente lágrimas).

«La ilusión de Yakushima» puede sentirse estructuralmente quisquillosa, a veces retrocediendo en el tiempo para subrayar los puntos de la trama que ya están implícitos. La lente de Masaya Suzuki y Arata Dodo es bruscamente límpida en todo momento, aunque la estética Lucent de la película puede inclinarse en Kitsch en puntos: Kawase no puede resistirse, por ejemplo, un primer plano radiante de un niño rizado de una sola lágrima. Pero es realmente conmovedor, en gran parte porque el rendimiento de Krieps le da una resaca tan constante y estoica de tristeza tácita, incluso cuando se entrega líneas de orden alto como: «En el árbol, había otro yo; en otro yo, la eternidad». La vida y la muerte, sigan sacando a Corry de fantasía a las realidades más duras, y lo mismo ocurre con la última de Kawase.