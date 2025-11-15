Vicki Gunvalson regresa a la temporada 20 de ‘RHOC’ después de la oferta de Andy Cohen

En vivo en el escenario de BravoCon En Las Vegas el viernes por la noche, el productor ejecutivo de “Real Housewives”, Andy Cohen, ofreció Victoria Gunvalson su antiguo trabajo de regreso para la próxima temporada número 20 de “Las verdaderas amas de casa del condado de Orange.” Durante una grabación de “The Bravos”, la entrega de premios bienal de BravoCon, que se transmitirá el 16 de noviembre, Cohen le dijo a Gunvalson que la quiere como miembro del elenco de tiempo completo en el programa para su histórica temporada 20. “The Real Housewives of Orange County”, que se estrenó en Bravo el 21 de marzo de 2006, fue la serie inaugural de la franquicia que cambiaría a Bravo y la cultura popular en general.

Gunvalson, aparentemente sorprendida cuando Cohen le entregó la naranja simbólica del programa, inmediatamente dijo que sí a la oferta.

Gunvalson – quien en ella Lema de la temporada 10 Declaró icónicamente: “Soy el OG de OC, y todos los demás son solo una copia”; ayudó a crear la plantilla para los miembros del elenco de “Real Housewives”. Como propietaria de una exitosa compañía de seguros en el condado de Orange, es una mujer profesional con dos hijos y una vida personal increíblemente desordenada.

La temporada 19 de “The Real Housewives of Orange County” concluirá el 20 de noviembre, con el tercero de sus episodios de reunión. Como el primero de los programas de “Real Housewives” en llegar a su vigésima temporada, un hito rara vez alcanzado para cualquier programa de televisión, se espera que Bravo planifique celebraciones en torno a este hito. Después de una temporada 19 centrada en lo interno, durante la cual el elenco discutió excesivamente sobre eventos fuera de la pantalla, como conversaciones ilícitas con los “blogueros” de Bravo, se espera que “RHOC” tenga una reestructuración de su programación.

Entra Vicki Gunvalson. Al comienzo de “The Real Housewives of Orange County”, Gunvalson estaba casada con Donn Gunvalson (su segundo marido), pero después de que ella le dijo que su “tanque de amor estaba vacío” (debido a su falta de gestos románticos), se separaron y se divorciaron en 2014.

El divorcio de Gunvalson preparó el escenario para una de las mejores temporadas en la historia de “Real Housewives”: la temporada 10 de “RHOC”, que demostró que la serie podía pasar de ser una telenovela documental sobre la vida de las mujeres a ser un fascinante thriller sobre crímenes reales. Brooks Ayers, el novio de Gunvalson, fingió un diagnóstico de cáncer, y fue necesario un pueblo de mujeres para exponer a Brooks, liderado por la detective Meghan King, con la ayuda de los oficiales Shannon Beador, Tamra Judge y la propia hija de Vicki, Briana Culberson (que odiaba a Brooks sobre todo).

Rara vez ha habido un misterio más satisfactorio en la televisión, ya que la verdad sobre su diagnóstico falso de linfoma no Hodgkin en etapa 3, incluida la falsificación de registros médicos y facturas, se reveló a medida que la temporada llegaba a un punto crítico. Sin embargo, Gunvalson nunca se quebró y nunca contó exactamente lo que sabía y cuándo lo supo. Como otra narrativa de la vida real de “Dirty John”, Brooks, fingiendo cáncer, amplió para siempre los placeres de lo que pueden hacer “Real Housewives”.

Gunvalson fue miembro del elenco a tiempo completo durante la temporada 13, pero fue degradado al estado de «amigo» la siguiente temporada, después de que Cohen dijera que querían “refrescar” el espectáculo. Ha aparecido ocasionalmente desde entonces, ya que ella y Beador siguen siendo cercanos (aunque las antiguas “tres amigas”: Beador, Judge y Gunvalson ya no existen).

BravoCon, la cuarta edición de la convención de fans de la cadena NBCUniversal, se llevará a cabo en Las Vegas del 14 al 16 de noviembre.