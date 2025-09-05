Londres, Viva – Representante Primer ministro Inglés Angela Rayner declaró su renuncia del puesto en el gabinete y el Partido Laborista después de que se descubrió que no había pagado el deber de compra de la propiedad.

«Basado en estos hallazgos y el impacto experimentado por mi familia, por la presente declaro la renuncia como viceprimer ministro y ministro de vivienda, gobierno comunitario y regional, así como vicepresidente del Partido Laborista», dijo Rayner en una carta abierta dirigida al primer ministro británico Keir Starmer, viernes.

«Acepto que no cumplí con los más altos estándares con respecto a la compra de mi propiedad recientemente … Soy totalmente responsable de este error», dijo.

Una investigación encontró que Rayner escapó de pagar un deber de compra completo por su nueva casa por valor de 800 mil libras en Hove, un complejo costero en East Sussex, el sureste de Inglaterra, informado por ITV Television.

En su carta al primer ministro Starmer, Rayner dijo que inicialmente pensó que no había necesidad de pagar el deber porque había liberado la parte de su propiedad sobre la casa familiar.

Sin embargo, después de consultar un bufete de abogados, Rayner admitió que había cometido un error.

«Realmente lamento mi decisión de no haber pedido asesoramiento de consultores fiscales … Quiero aprovechar esta oportunidad para reiterar que nunca he tenido la intención de hacer nada más que pagar en una cantidad apropiada», dijo.

La renuncia de Rayner fue bienvenida por los miembros del Partido Populista de la derecha de la derecha del Reino Unido que actualmente celebra un Congreso del Partido en Birmingham.

La noticia fue anunciada por el presidente del Partido de Reforma del Reino Unido, David Bull, quien declaró que el gobierno del Partido Laborista dirigido por el primer ministro Starmer colapsó antes que ellos. (Hormiga)