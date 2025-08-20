Vicepresidente vicepresidente de NDA CP Radhakrishnan Archivos de nominación documentos







Un día después de que el bloque de la India anunciara su vicepresidente candidato, CP de NDA Radhakrishnan El miércoles, presentó sus documentos de nominación para las elecciones vicepresidenciales en presencia del primer ministro Narendra Modi.

Los ministros de la Unión Amit Shah, Rajnath Singh, Nitin Gadkari, JP Nadda, Kiren Rijiju y Arjun Ram Meghwal también estuvieron presentes en la ocasión. Según ANI, Radhakrishnan presentó su nominación con el apoyo de unos 20 propuestas y 20 seguidores.

Temprano en el día, pagó homenajes florales a la estatua de Mahatma Gandhi dentro de las instalaciones del Parlamento. También rindió homenaje a las estatuas de Chhatrapati Shivaji Maharaj, Mahatma Jyotirao Phule, Rani Lakshmibai, BR Ambedkar y Bhagwan Birsa Munda, informó ANI.

Radhakrishnan estuvo acompañado por los ministros de la Unión Palhad Joshi, Kiren RijijuArjun Ram Meghwal, Dharmendra Pradhan, Ram Mohan Naidu Kinjarapu, L Murugan y el líder de BJP Vinod Tawade. El primer ministro Modi elogió su «dedicación, humildad e intelecto», destacando su extenso trabajo de base en Tamil Nadu.

Chandrapuram Ponnusamy Radhakrishnan, gobernador de Maharashtra desde el 31 de julio de 2024, también ha servido como gobernador de Jharkhand y Telangana y es un diputado de dos períodos de Coimbatore. Nacido el 20 de octubre de 1957, en Tirrupur, Tamil Nadu, Radhakrishnan tiene una licenciatura en administración de empresas.

Se unió al Bharatiya Jana Sangh, precursor de BJP, en 1974 como miembro del Comité Estatal, luego de una participación anterior con el Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS). En 1996, se convirtió en el secretario de BJP Tamil Nadu y fue elegido como un MP de Lok Sabha de Coimbatore en 1998, la reelección ganadora en 1999.

Durante su mandato parlamentario, Radhakrishnan se desempeñó como presidente del Comité Permanente Parlamentario, y como miembro del Comité Parlamentario de Emprendimientos del Sector Público (PSU) y el Comité Consultivo de Finanzas. También formó parte del Comité Especial Parlamentario que investiga la estafa de la Bolsa de Valores.

(Con entradas de ANI)





