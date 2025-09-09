Vicepresidente Elección: 96 por ciento de participación hasta las 3 p.m.







El martes fue presenciado por votación enérgica para elegir al nuevo vicepresidente con el 96 por ciento de los parlamentarios emitiendo su votación hasta las 3 de la tarde, incluido el primer ministro Narendra Modi quien fue el primero en ejercer su franquicia en el concurso entre el nominado de la NDA CP Radhakrishnan y el candidato conjunto de la oposición B Sudershan Reddy, informó la agencia de noticias PTI.

PM Modi, acompañado por los ministros de la Unión Kiren Rijiju, Arjun Ram Meghwal, Jitendra Singh y L Murugan, arrojó su voz en la bota de votación en Roma No. 101 Vasuu en el edificio del Parlamento, informó PTI.

Los miembros de ambas cámaras del Parlamento son elegibles para emitir sus votos en la Cámara del Parlamento entre las 10 a.m. y las 5 p.m. El conteo de votos comenzará a las 6 pm, y los resultados se anunciarán al final de la noche.

Se completó casi el 96 por ciento de las encuestas hasta las 3 pm, dijo un alto funcionario a PTI.

MPS en grandes números en cola en el nuevo Edificio del parlamento Desde la mañana.

«Votado en las elecciones del vicepresidente de 2025», dijo el primer ministro Modi en una publicación sobre X, antes de embarcarse en una visita a los estados de Himachal Pradesh y Punjab.

Among the early voters were Union Ministers Rajnath Singh, Amit Shah, Meghwal and Pralhad Joshi, Rajya Sabha deputy chairperson Harivansh, former prime minister HD Deve Gowda, Leader of the Opposition in the Lok Sabha Rahul Gandhi, former Congress president Sonia Gandhi, SP leader Ram Gopal Yadav, and Congress leaders Jairam Ramesh and Nasser Hussain.

Gowda, de 92 años, llegó a la cabina de encuestas en una silla de ruedas. El ministro de la Unión, Nitin Gadkari, y el presidente del Congreso, Mallikarjun Kharge, fueron vistos caminando de la mano hasta la cabina de encuestas.

La encuesta es testigo de un concurso directo entre Radhakrishnan y Reddy, y la NDA gobernante tiene una ventaja clara en la encuesta necesaria por la repentina renuncia de Jagdeep Dhankhar.

«Solo estoy tratando de despertar la conciencia de la gente. Esta es una lucha por el Constitución; Continuará. Agradezco a la gente por el amor que obtuve y la respuesta de la sociedad civil «, dijo Reddy, el candidato conjunto de la oposición para la encuesta vicepresidencial, informó PTI.

Los ministros de la Unión Rijiju y Ram Mohan Naidu, junto con Shiv Sena Lok Sabha, Shrikant Shinde, han sido nombrados agentes electorales oficiales de la NDA gobernante para el proceso electoral.

«No solo estamos asegurados, sino seguros de la victoria», dijo el ministro de la Unión, Gajendra Singh Shekhawat, a los periodistas a medida que avanzaba las encuestas, informó PTI.

Los miembros del Parlamento no están obligados por látigos del partido para votar en las elecciones vicepresidenciales, que tiene lugar bajo un sistema de votación secreta.

El presidente Om Birla y el ministro de Asuntos Externos, S Jaishankar, emitieron su voto después de las 2 de la tarde.

Destacado entre otros que ejercieron su franquicia fue Saugata Roy, Sudip Bandyopadhyay, Shatughan Sinha y A y Abhishek Banerjee, además de Harbhajan Singh (AAP) y Congreso Líderes Kumari Selja y Priyanka Gandhi Vadra.

El diputado de Lok Sabha de Jammu y el Baramulla de Cachemira, el ingeniero Rashid, llegó bajo custodia policial para votar después del permiso de un tribunal.

Rashid, de 58 años, ha sido presentado en la cárcel de Tihar desde 2019 después de que fue arrestado por la Agencia Nacional de Investigación (NIA) en virtud de la Ley de actividades ilegales (Prevención) en un caso de financiación terrorista de 2017, informó PTI.

El Colegio Electoral para las elecciones Vicepresidenciales comprende un total de 788 miembros, 245 del Rajya Sabha y 543 del Lok Sabha. Los 12 miembros nominados del Rajya Sabha también son elegibles para votar en las elecciones.

La fuerza actual del Colegio Electoral es de 781 ya que seis escaños están vacantes en el Rajya Sabha y uno en el Lok Sabha. Esto pone la marca mayoritaria en 391. El NDA tiene 425 parlamentarios, mientras que el campamento de oposición tiene el respaldo de 324.

(Con entradas de PTI)





Fuente