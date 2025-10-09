Vicepresidente de contenido de Netflix Italia sobre 10 años en el país, fomentando el talento local

netflix Vicepresidente de originales italianos Eleonora AndreattaQuien es conocido cariñosamente como Tinny, está comprensiblemente orgulloso de lo que ha logrado el gigante del streaming. Diez años después de su lanzamiento en el país, Netflix lidera el paquete SVOD con más de 8 millones de suscriptores, según la Autoridad de Comunicaciones de Italia.

Mientras Netflix celebra su primera década en Italia, Andreatta, que se incorporó a mediados de 2020 como vicepresidente de originales italianos después de un largo y exitoso período como jefe de drama en la emisora ​​estatal RAI, subraya el hecho de que aproximadamente 50 originales italianos, filmados en toda la península italiana, han llegado al Top 10 global de Netflix. forjado en el camino.

“Existen estas interconexiones, a veces puramente casuales, que dicen mucho sobre nuestra relación con el talento”, dice. Variedad.

A Andreatta le gusta el hecho de que Netflix esté celebrando 10 años en Italia con la serie de asesinos en serie “El monstruo de Florencia”, que se estrena a nivel mundial el 22 de octubre después de su lanzamiento desde Venecia, dirigida por el especialista en género Stefano Sollima. El director, mejor conocido por el valiente éxito televisivo de Sky “Gomorra”, también dirigió “Suburra”, que es la primera película italiana que Netflix encargó incluso antes de su lanzamiento en 2015.

Pero la creación de una buena relación por parte de Netflix fue “más deliberada” en el caso del actor de primer nivel Alessandro Borghi, dice Andreatta. Borghi protagonizó la primera serie original italiana de Netflix, “Suburra” (un spin-off de la película) y la película sobre crímenes reales de Netflix “On My Skin”, que es la primera película italiana encargada por el servicio después de su estreno. El contundente drama sobre la brutalidad policial se estrenó en 2018 simultáneamente en los cines italianos y en Netflix, lo que generó polémica entre los distribuidores en Italia, que clamaban por una ventana en salas. Más recientemente, Borghi interpretó al ícono del porno Rocco Siffredi en “Supersex” de Netflix, “una de las series más provocativas e interesantes que hemos lanzado”, dice Andreatta.

Otra estrella italiana cuya carrera está indisolublemente ligada al viaje italiano de Netflix es Benedetta Porcaroli, quien surgió en 2018 interpretando a una colegiala que lleva una doble vida en “Baby”, el programa sobre la prostitución adolescente en Roma que marcó la segunda serie con guión italiano de Netflix. Más tarde, Porcaroli consiguió un papel protagonista en una fastuosa saga ambientada en Sicilia.El leopardo«, lo que marca el mayor revuelo del transmisor en Italia hasta la fecha. Más recientemente, Porcaroli participó en el próximo programa de Netflix de Guy Ritchie, «The Gentleman 2», que se filmó parcialmente en Italia.

Dentro de la generación mayor de Italia, Andreatta señala que Netflix “ha tenido el honor” de trabajar con la leyenda de la pantalla Sophia Loren, quien en 2020 volvió a actuar en la íntima película original italiana “The Life Ahead”, dirigida por su hijo Edoardo Ponti.

Mientras Netflix celebra su primera década en Italia y se vuelve cada vez más activo en el fomento de una nueva generación de talentos locales, Andreatta habla con Variedad sobre algunos de los hitos italianos de la streamer y su visión de futuro.

¿Cuál es tu primer recuerdo de Netflix en Italia y qué objetivos te propusiste cuando te uniste?

“Suburra” [the first Netflix Italy original] fue coproducida, como coproductora minoritaria, por la RAI, donde yo era jefe de drama en ese momento. Recuerdo el momento en el que estaba sentado en la misma habitación con el entonces ejecutivo de Netflix. Me mostró el doblaje en inglés. [of “Suburra”]y cayó un enorme tabú. Era tabú la imposibilidad de que un producto italiano llegara al mercado internacional, especialmente al mercado de habla inglesa. Realmente sentí que algo enorme estaba sucediendo. Así que mi llegada a Netflix estuvo precisamente ligada a la conciencia de que, como editor encargado, podía crear grandes historias auténticas, historias italianas audaces, con una plataforma dispuesta a experimentar en términos de idiomas y formatos.

¿Cuáles son algunos títulos que se destacan bajo su supervisión?

Básicamente, a partir de 2020, Netflix demostró su potencial de crecimiento, ambición y diversificación de su oferta en términos de géneros y lenguajes visuales. 2021 fue el año memorable de “La mano de Dios” de Paolo Sorrentino, su película más personal. Fueron los años en los que experimentamos con nuevas formas de documental. En 2020 lanzamos la docuserie “SanPa: Los pecados del Salvador” [that follows controversial drug rehab founder Vincenzo Muccioli]. Luego vino “La Niña del Vaticano: La desaparición de Emanuela Orlandi” [about the disappearance of the teenage daughter of a Vatican employee]. Ambos representan una forma innovadora de documental en Italia: crímenes reales mezclados con protesta pública. En 2021, comenzamos a experimentar con animación para adultos en formato corto trabajando con el novelista gráfico italiano Zerocalcare, quien realmente aprovecha el espíritu de la época. En 2022 lanzamos [YA drama] “Todo llama a la salvación” que interceptó un nuevo tema, la salud mental, para la generación más joven que estaba saliendo del COVID.

Entre los géneros destaca “La ley según Lidia Poët”, el drama criminal de época sobre la primera abogada moderna de Italia. ¿Estás de acuerdo?

Sí, “Lidia” es uno de nuestros títulos que ha sido muy apreciado, no sólo por el público italiano sino también a nivel internacional. Representa nuestro deseo de contar historias sobre personajes femeninos fuertes que son heroínas o antiheroínas imperfectas y, por lo tanto, logran permanecer grabadas en la memoria de las personas brindando un aire contemporáneo a una pieza de época.

Hablemos de “El Leopardo”, que es el programa más importante de Netflix fuera de Italia hasta el momento. ¿Cómo surgió eso?

“El Leopardo” nació aproximadamente un mes después de mi llegada a Netflix. Me acordé que el productor [Indiana Production’s Fabrizio Donvito] tenía los derechos del libro. Era julio de 2020, en los días entre un confinamiento y otro. Lo llamé. Conducía por una carretera de montaña y tuvo que detenerse. Le dije: «Recuerdo que tienes los derechos de ‘El Leopardo’, tenemos que hablar». Ese proyecto debía realizarse de una manera que antes era imposible en Italia. Hacer “El Leopardo” en italiano era una ambición que quería alcanzar a toda costa. En la literatura italiana, no hay tantas IP que se puedan llevar a la pantalla. La novela de Tommaso di Lampedusa, que analiza la unificación de Italia desde la perspectiva de un escritor del siglo XX, tenía una modernidad que me interesó. También describió una era de transición en la que el pasado ya no nos pertenece y el futuro aún está por definirse. Realmente me gustó esta idea.

Según se informa, “El Leopardo” costó alrededor de 50 millones de dólares. ¿Netflix hará inversiones similares en un original italiano en el futuro?

La clave de la estrategia de Netflix es que una historia pueda venir de cualquier país. Entonces es parte de la estrategia. Las decisiones de inversión surgen del hecho de que creemos profundamente que contar historias italianas es importante para nuestra audiencia italiana y para nuestra oferta de Netflix en todo el mundo. Por eso, seguiremos invirtiendo, como lo hemos hecho hasta ahora, con la misma convicción, la misma determinación y la voluntad de seguir desarrollando con audacia y ambición proyectos que sean relevantes para nuestra audiencia. Nuestra ambición por proyectos individuales que puedan ser tan ambiciosos como “El Leopardo” permanece invariable. “El Leopardo” nació en 2020 y llegó a la pantalla en 2025. Por lo que requieren de un esfuerzo de desarrollo importante. Pero ciertamente en nuestra cartera siempre hay proyectos ambiciosos y siempre estamos buscando esa escala también.

Esta entrevista ha sido editada y condensada para mayor claridad.