Vicepresidente acusa a la OIEA de filtrar información a Israel sobre sitios nucleares iraníes

Teherán, LARGA VIDA – Vicepresidente Irán y el presidente de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohammad Eslami, dijo que el sitio nuclear El primer ataque de Irán Israel En junio se inaugura una planta de producción de combustible para reactores nucleares de investigación.

Destacó que la información sobre estas instalaciones sólo la conocía la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA).

«El primer sitio que Israel atacó fue una fábrica que produce combustible para el reactor de Teherán… Hemos transmitido información sobre esa instalación a la OIEA», dijo Eslami en una conferencia en Teherán.

«Tenemos una sala de pruebas en ese edificio, y fue equipada con la ayuda de la OIEA. Esa era la sala que fue el objetivo del ataque. ¿Cómo pudo haber ocurrido un ataque tan preciso sin un mal uso de la información de la OIEA?» continuó.

Eslami explicó que los reactores nucleares de investigación que utilizan este combustible tienen fines pacíficos, incluida la producción de medicamentos radiactivos para hospitales.

Anteriormente, el 13 de junio, Israel lanzó una operación militar contra Irán dirigida a instalaciones nucleares, comandantes militares, destacados físicos nucleares y bases aéreas, después de acusar a Irán de ejecutar un programa nuclear militar secreto.

Irán niega las acusaciones. Durante 12 días, Irán e Israel lanzaron ataques mutuos, a lo que siguió el ataque de Estados Unidos a las instalaciones nucleares de Irán el 22 de junio.

Teherán tomó represalias atacando la base aérea estadounidense de Al Udeid en Qatar y luego declaró que Irán no tenía intención de intensificar aún más el conflicto.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el 23 de junio que Israel e Irán habían acordado un alto el fuego para poner fin a la «guerra de 12 días». (Hormiga)