Viceministro del Hajj: la Umrah independiente es una necesidad

Jacarta – Viceministro de Hajj y Umrá Dahnil Anzar Simanjuntak, de RI, dijo que la realización de la peregrinación independiente de la Umrah para los ciudadanos indonesios (WNI) es una necesidad para los ciudadanos indonesios. congregación en Indonesia.

Estas disposiciones están contenidas en el artículo 86 párrafo (1) letra b de la Ley Número 14 de 2025 sobre la Implementación de la Peregrinación Hajj y Umrah (PIHU).

«Una Umrah independiente es una necesidad», dijo Dahnil a los periodistas en el Complejo Parlamentario de Senayan, Yakarta, el lunes 27 de octubre de 2025.

Dahnil enfatizó que la razón por la que su partido legalizó la peregrinación independiente de la Umrah fue porque las autoridades otorgaron libertad de acceso a los peregrinos indonesios. Arabia Saudita.

Mencionó al gobierno de Arabia Saudita, abriendo una amplia puerta para que todos los peregrinos indonesios de la Umrah puedan adorar más fácilmente en Tierra Santa.

«Luego, en segundo lugar, hasta ahora muchas personas han realizado la Umrah independiente, por lo que al gobierno le interesa proteger a nuestros peregrinos del Hajj para la Umrah independiente. Hemos preparado una Ley de la RPD y el gobierno ha acordado que la Umrah independiente es legal y los protegeremos», dijo.

Anteriormente se informó que el Ministerio de Hajj y Umrah de Indonesia declaró que las regulaciones independientes de la Umrah contenidas en la Ley Número 14 de 2025 sobre la Implementación del Hajj y la Umrah eran la respuesta a la dinámica de las políticas implementadas por el Gobierno de Arabia Saudita.

«La dinámica de las políticas de Arabia Saudita no se puede evitar. Por esta razón, se necesitan regulaciones que brinden protección a nuestros peregrinos de la Umrah que eligen la Umrah independiente, y también protejan su ecosistema económico», dijo el sábado el viceministro de Haj Dahnil Anzar Simanjuntak en Yakarta.

La normativa relativa a la Umrah independiente contenida en la Ley 14/2025 ha suscitado numerosas reacciones por parte de asociaciones de Umrah y agencias de viajes. Sin embargo, la mayoría rechaza la legalización de la Umrah independiente porque podría amenazar sus negocios.

Sin embargo, Dahnil explicó que la implementación de la Umrah independiente ahora tiene una base legal clara después de haber sido regulada en la Ley Número 14 de 2025 sobre la Implementación del Hajj y la Umrah.

Según Dahnil, antes de que se aprobara la ley, la práctica de la Umrah independiente ya estaba en marcha en el campo. Sin embargo, el gobierno considera necesario dotar de un fuerte paraguas legal para que su implementación quede garantizada desde los aspectos de seguridad, protección de la congregación y orden administrativo.

Explicó que el artículo 86, párrafo (1), letra b de la ley enfatiza que la peregrinación Umrah puede realizarse de forma independiente, lo que significa que el Estado reconoce y facilita esta práctica legalmente.