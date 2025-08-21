Viceministro de Síndicos golpeados por el KPT OTT, Palacio: si está probado, lo antes posible reemplazado

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) hacer Operación de captura (OTT) contra el viceministro de mano de obra (Viceministro) Immanuel Ebenezer o Noel Ebenezer.

Ministro de Estado (Estadersneg), Prasetyo Hadi dijo que si Noel se probó culpable, sería reemplazado lo antes posible.

«Y si se demuestra más tarde, se cambiará lo antes posible», dijo Praseteto a los periodistas en el Complejo Presidencial del Palacio, Central Yakarta, jueves 21 de agosto de 2025.

En esa ocasión, Praseteto hizo hincapié en que el presidente de la República de Indonesia había recibido información sobre Ott Noel. Prabowo Subianto. Prabowo también le dio completamente al KPK para procesar la ley.

«El Sr. Presidente recibió un informe y dijo que era el reino de la ley. Respetaba el proceso en el KPK y fue invitado al proceso legal que se llevará a cabo como debería», explicó.

Anteriormente informó, el viceministro de mano de obra (Wamenaker), Immanuel Ebenezer o Noel Ebenezer, fue arrestado por la Comisión de Eradicación de la Corrupción (KPK) en la Operación de arresto (OTT) el jueves 21 de agosto de 2025.

La noticia del arresto fue confirmada directamente por el vicepresidente del KPK, Fitroh Rohcahyanto. «Correcto», dijo brevemente cuando se confirmó.

Fitroh explicó que OTT contra Noel estaba relacionado con la supuesta extorsión de la gestión de la certificación de seguridad y salud ocupacional (K3).

«Con respecto a la gestión de la certificación K3», dijo.

La supuesta extorsión dijo que Fitroh fue llevado a cabo por el Vicepresidente de Noel en varias empresas.