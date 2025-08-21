Viceministro de Síndicos golpeados por el KPT OTT, Menaker Yassierli: Este es un duro golpe

Jueves, 21 de agosto de 2025 – 18:35 Wib
Yakarta, Viva – Ministro de mano de obra (Menerista) Yassierli afirmó que su partido respetó el proceso legal que lleva a cabo la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) relacionado con las operaciones de arresto (Ot) Contra el viceministro de mano de obra Immanuel Ebenezer.
El OTT, dijo Yassierli, se convirtió en un fuerte golpe para él como Menaker y la familia extendida del Ministerio de Manpower (Kemnaker).
«Me preocupa y lamenté el supuesto incidente de corrupción que actualmente está siendo procesado por el KPK. Respeto el proceso legal llevado a cabo por el KPK, y apoya varios pasos del KPK para llevar a cabo perpetradores de corrupción», dijo Yassierli en una conferencia de prensa en Yakarta el jueves. 20 de agosto de 2025.
Leer también:
Ott Wamenaker Immanuel Ebenezer, el KPK de repente se convirtió en un automóvil ‘showroom’ y una moto de lujo
Afirmó, en línea con la dirección del presidente Prabowo de que no había tolerancia al comportamiento corrupto. Entonces había pedido a los funcionarios y rangos en el Ministerio de Manpower que firmara el pacto de integridad y listo para ser eliminado al cometer actos de corrupción.
Leer también:
Viceministro de Ott, Dasco: El presidente no protege a los funcionarios si son corruptos
«Para mí y la familia Kemnaker Extended, este es un duro golpe, especialmente porque fui nombrado Ministro de Manpower o en los últimos 10 (diez) meses, he estado haciendo muchas mejoras y arreglos, especialmente relacionados con la integridad, la profesionalidad y la mejora del servicio», dijo Yassierli.
Además del pacto de integridad, Yassierli ha rotado a los empleados que han estado más de 4 años en su posición, realizan mejoras en el proceso de servicio para que sean más transparentes y responsables, y revisen diversas regulaciones relacionadas con los servicios de OSH. Por ejemplo: Reglamento del Ministro de Manpower (Permenaker) 33/2016, Permenaker 5/2018, Permenaker 8/2020 y Permenaker 4/1987 que se ha completado en armonía.
«Este evento debe usarse como un aprendizaje conjunto, y espero que en el futuro no haya más personas involucradas en prácticas o desviaciones de corrupción en cualquier forma», dijo.
https://www.youtube.com/watch?v=b-yd6jrirjg
El viceministro de Immanuel Ebenezer fue golpeado por el KPT KPT, Joman: como un relámpago a plena luz del día
Este esfuerzo fue llevado a cabo por el KPK después de realizar una operación de captura (OTT) contra el viceministro de mano de obra (Wamenaker) Immanuel Ebenezer
Viva.co.id
21 de agosto de 2025