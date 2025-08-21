Viceministro de Síndicos golpeados por el KPT OTT, Menaker Yassierli: Este es un duro golpe

Yakarta, Viva – Ministro de mano de obra (Menerista) Yassierli afirmó que su partido respetó el proceso legal que lleva a cabo la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) relacionado con las operaciones de arresto (Ot) Contra el viceministro de mano de obra Immanuel Ebenezer.

Leer también: KPK arresta a 14 personas relacionadas con Ott Wamenaker Immanuel Ebenezer



El OTT, dijo Yassierli, se convirtió en un fuerte golpe para él como Menaker y la familia extendida del Ministerio de Manpower (Kemnaker).

«Me preocupa y lamenté el supuesto incidente de corrupción que actualmente está siendo procesado por el KPK. Respeto el proceso legal llevado a cabo por el KPK, y apoya varios pasos del KPK para llevar a cabo perpetradores de corrupción», dijo Yassierli en una conferencia de prensa en Yakarta el jueves. 20 de agosto de 2025.

Leer también: Ott Wamenaker Immanuel Ebenezer, el KPK de repente se convirtió en un automóvil ‘showroom’ y una moto de lujo



Afirmó, en línea con la dirección del presidente Prabowo de que no había tolerancia al comportamiento corrupto. Entonces había pedido a los funcionarios y rangos en el Ministerio de Manpower que firmara el pacto de integridad y listo para ser eliminado al cometer actos de corrupción.



Viceministro de Manpower (Wamenaker) Immanuel Ebenezer (Doc: Especial) Foto : Viva.co.id/natania longdong

Leer también: Viceministro de Ott, Dasco: El presidente no protege a los funcionarios si son corruptos



«Para mí y la familia Kemnaker Extended, este es un duro golpe, especialmente porque fui nombrado Ministro de Manpower o en los últimos 10 (diez) meses, he estado haciendo muchas mejoras y arreglos, especialmente relacionados con la integridad, la profesionalidad y la mejora del servicio», dijo Yassierli.

Además del pacto de integridad, Yassierli ha rotado a los empleados que han estado más de 4 años en su posición, realizan mejoras en el proceso de servicio para que sean más transparentes y responsables, y revisen diversas regulaciones relacionadas con los servicios de OSH. Por ejemplo: Reglamento del Ministro de Manpower (Permenaker) 33/2016, Permenaker 5/2018, Permenaker 8/2020 y Permenaker 4/1987 que se ha completado en armonía.

«Este evento debe usarse como un aprendizaje conjunto, y espero que en el futuro no haya más personas involucradas en prácticas o desviaciones de corrupción en cualquier forma», dijo.

https://www.youtube.com/watch?v=b-yd6jrirjg