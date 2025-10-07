Viceministro de la empresa Wanti-Wanti Logistics sobre el horario laboral del conductor

Yakarta, Viva – Aplicación de un límite máximo de jornada laboral de ocho horas para los conductores de vehículos logística Se destaca que es importante garantizar la seguridad y salud en el trabajo en el sector del transporte.

Lea también: Las ventas de Ford traslucen 545 mil unidades en el tercer trimestre de 2025, estrategias inteligentes para abarrotar a los compradores



Viceministro de Mano de Obra (Viceministro) Afriansyah Noor afirmó que la regulación de la jornada laboral es la principal preocupación porque muchos conductores realizan viajes largos que corren el riesgo de fatigarse. Por tanto, existe la posibilidad de que aumenten los accidentes de tráfico en las carreteras.

«Entonces esto, según la jornada laboral, es un máximo de 8 horas. Entonces, cuando hay un recorrido que supera ampliamente las 8 horas, vamos a apelar y se nos debe exigir que utilicemos a toda la empresa utilizando dos conductor«Dijo Wamenaker en Yakarta, citado el martes 7 de octubre de 2025.

Lea también: Segundos del mortal accidente en Daan Mogot, un motociclista asesinado por un camión



Destacó que el gobierno incentivó a las empresas de transporte a implementar el sistema de trabajo de forma alternada. Con preparar a dos conductores en un viaje de larga distancia para que las operaciones logísticas sigan siendo seguras y eficientes.

La política está en línea con los esfuerzos del gobierno para fortalecer la disciplina de la seguridad del transporte nacional y mejorar el bienestar del sector logístico, que es una parte importante de la cadena de distribución nacional.

Lea también: Segundos de camiones volquete caen libres de la autopista de peaje Tangerang-Merak, 5 personas son las víctimas





Camiones de exceso de carga, camiones de pasta de dientes.

«Así que los dos conductores. Al igual que el autobús, los autobuses pobres, los autobuses de rutas lejanas, ya tiene dos conductores, por lo que se alternan. El otro puede conducir por la noche, por la mañana se termina, al día siguiente se turna», añadió Wamenaker.

Anteriormente, el presidente de la Asociación Indonesia de Empleo de Conductores (ARBPI), Ika Rostiianti, mencionó a muchos conductores de logística que se utilizaban drogas ilegales.

Ika afirmó esto durante una reunión con la Comisión V del Parlamento indonesio. Dijo que el conductor tuvo que viajar Yakarta-Surabaya en sólo 14 horas sin descansar lo suficiente.

«Casi algunos de los conductores de logística usan dopaje, usan drogas. Ahora no tiene sentido porque Yakarta-Surabaya puede durar 14 horas», dijo Ika en una audiencia con la Comisión V de la Cámara de Representantes y el Ministro de Transporte en el Complejo Parlamentario, Senayan, Yakarta, el miércoles (1/10). (Hormiga)