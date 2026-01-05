Viceministro de Justicia sobre la detención de sospechosos sin necesidad de autorización judicial: huirán a toda prisa

Jacarta – Viceministro de Derecho (wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej o Eddy Hiariej dijeron que en el nuevo KUHAP había nueve medidas coercitivas, tres de las cuales podrían llevarse a cabo sin permiso corte.

Lea también: Anciano de 76 años incluido en 20 redes internacionales sospechosas de juegos de azar en línea



Estos nueve esfuerzos incluyen, entre otros, la determinación sospecharbúsqueda, incautación, arresto, detencióncomprobar cartas, bloquear, intervenir teléfonos y prohibir a las personas viajar al extranjero.

«Sólo hay tres medidas coercitivas sin permiso judicial, el resto requiere permiso judicial. Así que si el lenguaje en el público dice que luego se puede bloquear o escuchar teléfonos sin permiso judicial, eso es un engaño», dijo Eddy en una conferencia de prensa en la Oficina del Ministerio de Justicia, en el sur de Yakarta, el lunes 5 de enero de 2026.

Lea también: Bareskrim arresta inmediatamente a los autores del desastre logístico de Sumatra, ¿quién es el autor intelectual?



Eddy dijo que las tres medidas coercitivas sin permiso judicial fueron el arresto, la detención y la determinación del sospechoso.

«No hay ningún permiso judicial para determinar a un sospechoso porque no se han violado los derechos humanos», afirmó.

Lea también: La policía nombra a 2 sospechosos de la explosión del edificio de la farmacia en el sur de Tangerang, el director y el jefe de la máquina de extracción



«En segundo lugar, ¿por qué arrestar sin permiso judicial? El arresto sólo dura 1 x 24 horas. Si primero se obtiene el permiso y luego se lleva al sospechoso borroso«Más tarde la policía también se manifestará por parte de la familia de la víctima», continuó.

En segundo lugar, dijo que la detención hasta ahora se había llevado a cabo mediante una orden de los investigadores. Además, la detención puede llevarse a cabo sin permiso según la ubicación geográfica y los recursos humanos.

«En segundo lugar, no sabemos cuál es la situación sobre el terreno con respecto a esta detención. La situación sobre el terreno está sujeta a una evaluación subjetiva sobre si la detención puede llevarse a cabo o no, especialmente si el delito cometido es peligroso», dijo.

Luego, Eddy mencionó que la determinación de los sospechosos, el arresto y la detención son parte del objeto previo al juicio.

«Hay 3 objetos previos al juicio además de las medidas coercitivas. Si los amigos denuncian un caso a la policía, resulta que el caso no es seguido por los investigadores, se puede ir a la fase previa al juicio», concluyó Eddy.